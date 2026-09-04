/ग्रेटर नोएडा के लिए GOOD NEWS; दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा ग्रेनो वेस्ट, बदलेगी शहर की तस्वीर

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Greater Noida Authority News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. क्षेत्र में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ की तरफ आवागमन को बेहद सुगम बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है.
जाम से मिलेगी स्थायी मुक्ति
नोएडा वेस्ट यानी ग्रेनो वेस्ट में लंबे समय से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के आसपास भीषण जाम की समस्या बनी हुई थी. इसे ध्यान में रखते हुए 130 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास एक भव्य डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा.
इस परियोजना के पहले चरण में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से एक मूर्ति गोलचक्कर तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिस पर लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का खर्च आएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई इस योजना की लागत को चार प्रमुख निकाय ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर आपस में बांटेंगे. इस फ्लाईओवर के बनने से गौर सिटी और एक मूर्ति चौक की तरफ आने-जाने वाले लाखों लोगों का समय बचेगा.
ईस्टर्न पेरिफेरल और हापुड़ से सीधा जुड़ाव
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना शहर को सीधे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की है. वर्तमान में अल्फा-1 कमर्शियल बेल्ट से मेट्रो डिपो तक छह किलोमीटर लंबी सड़क बनी हुई है. अब जुनपत डिपो से आगे बोड़ाकी होते हुए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक बाकी बचे 12 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कराया जाएगा.
यह पूरी सड़क 10 लेन की होगी, जिसके साथ सर्विस लेन भी बनाई जाएगी. इस 12 किलोमीटर के दायरे में ट्रैफिक को बिना रुकावट चलाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जीटी रोड पर तीन नए ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे. इस परियोजना के जमीन की लागत में नोएडा प्राधिकरण भी पचास प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगा.
भविष्य की तैयारियों और नए प्रोजेक्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
इन दोनों बड़ी सड़कों के बन जाने से न केवल आज का ट्रैफिक सुधरेगा, बल्कि भविष्य की कई बड़ी परियोजनाओं को सीधा लाभ मिलेगा. आने वाले समय में प्रस्तावित न्यू नोएडा योजना, बोड़ाकी का मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे आपस में सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। इससे खुर्जा, पलवल, हापुड़ और मेरठ जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा.
सेक्टर अल्फा-1 में बनेगी आधुनिक पब्लिक लाइब्रेरी
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा प्राधिकरण ने शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए भी एक सराहनीय कदम उठाया है. सेक्टर अल्फा-1 में 1360 वर्गमीटर जमीन पर एक भव्य और आधुनिक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी. इसमें से 440 वर्गमीटर क्षेत्र में तीन मंजिला इमारत तैयार होगी, जहां छात्रों और आम नागरिकों के लिए पढ़ने की विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध रहेगी. बाकी बची जगह में पार्किंग, शौचालय और हरियाली की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों को एक शांत व सुविधायुक्त माहौल मिल सके.