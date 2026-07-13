/शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ₹900 cr के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी! दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेनो वेस्ट

Double Decker Flyover Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट (ग्रेनो वेस्ट) और आसपास की सोसायटियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की एक बहुत बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ग्रेनो वेस्ट में बनने जा रहा है. ग्रेनो वेस्ट को 130 मीटर रोड से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए सीधे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के मूल डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है. जमीन (चौड़ाई) की कमी के चलते अब यहां साधारण फ्लाईओवर के बजाय डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया है. 1400 मीटर लंबे इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत अब करीब 900 करोड़ रुपये होगी.