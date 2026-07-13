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शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ₹900 cr के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी! दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेनो वेस्ट

UP First Double Decker Flyover: ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट के लोगों के ल‍िए बड़ी खुशखबरी है. ग्रेनो वेस्ट में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा. फोर लेन के फ्लाईओवर के लिए जरूरी चौड़ाई में जगह नहीं मिलने के बाद अब डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया गया है. यह ग्रेनो वेस्ट की 130 मीटर रोड को शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के रास्ते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 13, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:35 PM IST
शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ₹900 cr के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी! दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेनो वेस्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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