/शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ₹900 cr के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी! दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ग्रेनो वेस्ट

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Double Decker Flyover Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट (ग्रेनो वेस्ट) और आसपास की सोसायटियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की एक बहुत बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ग्रेनो वेस्ट में बनने जा रहा है. ग्रेनो वेस्ट को 130 मीटर रोड से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए सीधे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के मूल डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है. जमीन (चौड़ाई) की कमी के चलते अब यहां साधारण फ्लाईओवर के बजाय डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया है. 1400 मीटर लंबे इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत अब करीब 900 करोड़ रुपये होगी.
NHAI से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने इस नए डबल डेकर फ्लाईओवर का प्रजेंटेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को दे दिया है. चूंकि यह मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़ता है, इसलिए पहले ही सहमति बन चुकी थी कि इसका निर्माण NHAI द्वारा ही कराया जाएगा. पूर्व में इस 4 लेन के प्रोजेक्ट पर 400 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित था, जो डिजाइन बदलने के बाद अब 900 करोड़ रुपये हो गया है. अब NHAI ने इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट (DPR) मांगी है.
जगह की अड़चन बनी डबल डेकर की वजह
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम (प्रोजेक्ट) एके सिंह ने बताया कि सामान्य चार लेन के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कम से कम 15 मीटर चौड़ी खुली जगह की आवश्यकता होती है. हालांकि, शाहबेरी वाले इस रूट पर अधिकतम 14 मीटर जगह ही उपलब्ध हो पा रही थी. इसके उलट डबल डेकर फ्लाईओवर में तीन-तीन लेन दोनों तल पर बनाई जाएंगी. इस डिजाइन में 12 मीटर के अंदर ही छह लेन ट्रैफिक के लिए मिल जाएंगे. इससे दीर्घकालिक जरूरत वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ पूरी हो सकेगी.
यू-शेप पीयर का उपयोग
इसके अलावा यू-शेप पीयर का उपयोग फ्लाईओवर बनाने में किया जाएगा. इससे मौजूदा सड़क का उपयोग लोकल मार्केट, सोसाइटी व गांव के लोग पूर्व की तरह सर्विस लेन के तौर पर करते रहेंगे. इस फ्लाईओवर से 130 मीटर रोड से सीधे दिल्ली-मेरठ हाइवे पहुंच जाएंगे, जहां से गाजियाबाद भी जाना आसान होगा.
लोकल मार्केट और सर्विस लेन को नहीं होगा नुकसान
इस डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण में 'यू-शेप पीयर' (U-Shape Pier) तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फ्लाईओवर के नीचे की मौजूदा सड़क का इस्तेमाल स्थानीय मार्केट, सोसायटियों और गांवों के लोग पहले की तरह ही सर्विस लेन के रूप में करते रहेंगे.अभी केवल तिगरी चौक होते हुए ही गाजियाबाद जाना होता है, जहां तेजी से ट्रैफिक बढ़ा है.
गाजियाबाद और दिल्ली जाना होगा बेहद आसान
इस फ्लाईओवर के बन जाने से वाहन चालक 130 मीटर रोड से सीधे दिल्ली-मेरठ हाईवे पर पहुंच सकेंगे, जिससे गाजियाबाद जाना बेहद आसान हो जाएगा. वर्तमान में लोगों को तिगरी चौक होते हुए गाजियाबाद जाना पड़ता है, जहां वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण हर समय भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से ग्रेनो वेस्ट के लोगों का सफर बेहद रफ्तार भरा और आरामदायक हो जाएगा.
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