/नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, दिल्ली, फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगा

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NHAI 8-Lane Expressway: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दोनों शहरों के बीच करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से 8-लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है. यह सड़क सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नहीं जोड़ेगी, बल्कि दिल्ली, फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट के बीच भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी. इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को शहर के अंदर के भारी ट्रैफिक से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.
सेक्टर-94 से शुरू होगा एक्सप्रेसवे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का रूट तय कर लिया है. करीब 50 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे नोएडा के सेक्टर-94 से शुरू होगा, जो कालिंदी कुंज के पास है. यहां से यह यमुना पुश्ता रोड के समानांतर आगे बढ़ेगा और हिंडन नदी को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा की ओर पहुंचेगा. इसके बाद एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर Chi-4 और Chi-V तक जाएगा. आगे इसका रास्ता घरबरा, मुर्सदपुर और सेक्टर-24, 24A, 26 और 27 के आसपास से होकर प्रस्तावित है. इसके बाद यह YEIDA क्षेत्र के सेक्टर-23C और 23H के बीच पहुंचेगा और आगे फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा.
जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा आसान
इस नए एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा जेवर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को मिलने की उम्मीद है. परियोजना तैयार होने के बाद कालिंदी कुंज से जेवर एयरपोर्ट तक सीधे पहुंचने का रास्ता तैयार हो जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलावा दिल्ली और फरीदाबाद से आने वाले लोगों के लिए भी एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ से आने वाले वाहनों को भी शहर के अंदर के ट्रैफिक में जाने की जरूरत कम होगी. इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद तथा जेवर के बीच आवाजाही ज्यादा सुगम हो सकेगी.
जगन्नाथपुर के पास बनेगा लिंक
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में ग्रेटर नोएडा के जगन्नाथपुर गांव के पास करीब 2 किलोमीटर लंबा एक लिंक भी बनाया जाएगा. यह लिंक निर्माणाधीन माझवली पुल से जुड़ने का काम करेगा. इस तरह नया कॉरिडोर आसपास की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे से भी बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा. इस परियोजना के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को एक बड़े सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इससे आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र में बढ़ने वाले ट्रैफिक को संभालने में भी मदद मिल सकती है.
26 गांवों के राजस्व नक्शे मांगे
परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए NHAI ने नोएडा क्षेत्र के 26 गांवों के राजस्व नक्शे मांगे हैं. रूट तय होने के बाद अब इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जा रही है. बताया गया है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का करीब 27 किलोमीटर हिस्सा नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में आएगा। DPR तैयार होने के बाद परियोजना की लागत, जमीन और निर्माण से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा.
दूसरे चरण में अक्षरधाम तक विस्तार की तैयारी
इस परियोजना को आगे चलकर अक्षरधाम तक जोड़ने की भी योजना है. दूसरे चरण में सेक्टर-94 से अक्षरधाम तक यमुना पुश्ता रोड के किनारे नया कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. इस हिस्से के लिए बाद में अलग से DPR तैयार की जाएगी.