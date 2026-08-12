/नोएडा-गाजियाबाद से कानपुर तक बनेगा 380 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मिलेगी 9 जिलों को हाईस्पीड कनेक्टिविटी, जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे

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Noida Ghaziabad Kanpur Greenfield Expressway: उत्तर प्रदेश के सड़क और परिवहन ढांचे में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई द्वारा नोएडा और गाजियाबाद से होते हुए कानपुर तक एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच की दूरियां और यातायात की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाने वाली हैं.
परियोजना का स्वरूप और मुख्य विशेषताएं
यह नया एक्सप्रेसवे लगभग 380 किलोमीटर लंबा होगा और शुरुआत में इसे चार लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे आसानी से छह लेन तक बढ़ाया जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है. इस पूरी परियोजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने की उम्मीद है. इस मार्ग के शुरू हो जाने से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से कानपुर तक का सफर जो अभी तक भारी ट्रैफिक और घुमावदार रास्तों के कारण सात से आठ घंटे में पूरा होता था, वह घटकर मात्र चार से पांच घंटे का रह जाएगा.
रूट और किन-किन जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे
यह एक्सप्रेसवे गाजियाबाद और नोएडा के समानांतर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-9 यानी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से शुरू होगा. इसके बाद यह गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़ते हुए हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और उन्नाव से होते हुए कानपुर में समाप्त होगा. कानपुर में इसे पहले से बन रहे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सीधे लखनऊ तक की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इस प्रकार यह कई प्रमुख जिलों को आपस में जोड़ते हुए व्यापार और आवागमन को सुगम बनाएगा.
अन्य एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट से बेहतरीन कनेक्टिविटी
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरकनेक्टिविटी है. भारतमाला परियोजना के तहत इसे जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा. सिकंदराबाद, बुलंदशहर और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट के यात्रियों को इस एक्सप्रेसवे की सीधी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद और कन्नौज के पास इस नए एक्सप्रेसवे से इंटरकनेक्ट किया जाएगा. इससे यात्रियों को प्रयागराज और आगे बुंदेलखंड तक का रास्ता आसान हो जाएगा. साथ ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर-शामली जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़ने के कारण उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से का सफर सुगम हो जाएगा.
व्यापार, कृषि और स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा
इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को आए दिन लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. अलीगढ़, बुलंदशहर, कन्नौज और कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक शहरों के बीच अब माल की ढुलाई बेहद तेज और आसान हो जाएगी. इस मार्ग के आसपास नए लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड स्टोरेज और आवासीय परियोजनाओं के विकास को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे.