/यूपी में बनेगा 8 लेन यमुना पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, 4,000 करोड़ में कनेक्टिविटी होगी आसान

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Jewar Airport Connectivity: जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर से एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ सकता है. इसी को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. इसी योजना में यमुना पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है.
पहले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 31 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन अब इसका रूट बढ़ाने की योजना बनाई गई है. नए प्रस्ताव के मुताबिक करीब 50 किलोमीटर लंबा और 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. यह ओखला बैराज के पास नोएडा के सेक्टर-94 से शुरू होकर यमुना नदी के पुश्ते के साथ आगे बढ़ेगा और ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाएगा.
नोएडा के कई प्रमुख सेक्टरों से होकर गुजरेगा
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का रूट नोएडा के कई महत्वपूर्ण इलाकों से होकर गुजरेगा. इसमें सेक्टर-95, 125, 126, 128, 132 और 135 जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन इलाकों में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां, कॉरपोरेट ऑफिस और आवासीय सोसायटियां हैं। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं. नया एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद लंबी दूरी के वाहनों को अलग रास्ता मिल सकेगा. इससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.
चिल्ला एलिवेटेड रोड से भी जुड़ेगा
इस प्रोजेक्ट को चिल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़ने की भी योजना है. इससे दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों को इस नए कॉरिडोर तक पहुंचने में आसानी होगी. मयूर विहार और अशोक नगर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए भी जेवर एयरपोर्ट जाने का एक नया विकल्प तैयार हो सकता है. फिलहाल दिल्ली से जेवर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एक प्रमुख रास्ता है. एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इस रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है. ऐसे में यमुना पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेसवे एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम कर सकता है.
फरीदाबाद-जेवर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा
नए प्रस्ताव में इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को फरीदाबाद-जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और यमुना अथॉरिटी के सेक्टर-23C से जोड़ने की योजना है. इससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है.
करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत
इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपये बताई गई है. इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई से जुड़ी योजना के तौर पर विकसित किया जा रहा है. हालांकि अभी प्रोजेक्ट की विस्तृत टाइमलाइन और निर्माण शुरू होने की अंतिम तारीख तय होने की प्रक्रिया में है.
एयरपोर्ट के बढ़ते ट्रैफिक को संभालने की तैयारी
जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. ऐसे में केवल मौजूदा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर निर्भर रहना ट्रैफिक के लिहाज से चुनौती बन सकता है. यमुना पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तैयार होने पर दिल्ली से जेवर तक एक दूसरा तेज कॉरिडोर मिल सकेगा. इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रोजाना के ट्रैफिक को भी राहत मिलने की उम्मीद है.