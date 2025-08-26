निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई
निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई

Nikki Bhati Death Case: निक्‍की भाटी मौत मामले में उनकी भाभी ने बड़ा खुलासा कर दिया है. निक्‍की के भाई की पत्‍नी का कहना है कि दहेज के चलते उसे छोड़ दिया गया है. निक्‍की की भाभी ने अपना दर्द बयां किया है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:49 PM IST
Nikki Bhati Death Case:
Nikki Bhati Death Case:

Nikki Bhati Death Case: ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी मौत मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं. अभी का नया मोड़ सामने आया है, जहां निक्की के भाई रोहित ने अपनी ही पत्नी को दहेज के चलते छोड़ रखा है. रोहित की पत्नी मीनाक्षी ने जी मीडिया से बातचीत की और अपने दर्द को बताया. वहीं, निक्‍की भाटी की मौत से जुड़े वीडियो सामने आया है. जो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं. 

निक्‍की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया 
रोहित की पत्‍नी मीनाक्षी ने बताया कि जब उनकी शादी 2016 में हुई तो सियाज गाड़ी दहेज में दी गई थी, लेकिन उन लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी. इसी बात को लेकर वह रोजाना मारपीट किया करते थे. इस मारपीट में रोहित उसकी मां कंचन और निक्की भी साथ दिया करती थी. आरोप है कि यह सभी लोग मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरे पास फोन तक नहीं होता था जिससे कि मैं अपने घर तक बात नहीं करती थी. मुझे इतना टॉर्चर कर दिया और लगातार बस उनके द्वारा दहेज की मांग की जाती थी. अब हमारा केस चल रहा है. 

निक्‍की के भाई की पत्‍नी का खुलासा 
मीनाक्षी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मैं अपने घर पर हूं ना तो मुझे ले जा रहे हैं, अगर ले भी जाते हैं तो मेरे साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते. उन्होंने यह भी बताया कि विपिन निक्‍की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने उसका टैटू भी हाथ पर बनवाया हुआ है. वह इस तरह की घटना नहीं कर सकता. निक्की ने खुद ही आग लगाई है. निक्‍की भाटी मौत मामले में नये-नये पहलू सामने आ रहे हैं. निक्‍की की मौत से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं. एक विपिन भाटी का बताया जा रहा है. 

दो वीडियो हो रहा वायरल 
एक वीडियो में विपिन निक्‍की के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. वहीं, दूसरे वीडियो में निक्‍की आग की लपटों से घिरी दिख रही है. जमीन पर बैठती दिखाई दे रही है. एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के वक्‍त विपिन घर में ही नहीं था. बल्कि घर के सामने एक दुकान के बाहर खड़ा था. बताया जा रहा है कि जब निक्‍की को आग लगी तो विपिन घर के बाहर सामने की दुकान पर मौजूद था. आग की सूचना लगते ही वह दौड़कर घर पहुंचता है. 

निक्‍की और उसकी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी 
बता दें कि निक्‍की और कंचन की शादी विपिन और उसके भाई रोहित से 10 दिसंबर 2016 को हुई थी. निक्‍की के घर वालों का आरोप है कि शादी में एक स्‍कॉपियो, नकद और सोना दिया था. लेकिन बेटी के ससुराल वाले खुश नहीं थे. 36 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. गुरुवार को निक्‍की और विपिन की बहस हो गई थी. निक्‍की के साथ मारपीट के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया.  

