ग्रेटर नोएडा मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पति विपिन का एनकाउंटर, पुलिस कस्टडी से भाग रहा था आरोपी

Nikki Payala Muder Case: ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है. यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका निक्की का पति विपिन भाटी है. बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी विपिन को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रही थी. तभी आरोपी मौका देखकर पुलिस कस्टडी से भागने लगा. जिसे रोकने के लिए पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह नहीं रुका तो पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया.

इस एनकाउंटर में आरोपी पति के पैर में गोली लग गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की मानें तो आरोपी ने थिनर की बोतल जहां से खरीदी थी, वो बरामद करने के लिए उसे लेकर जा रही थी. तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा. जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई. पीड़िता के पिता ने इस एनकाउंटर को सही बताया है.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, निक्की पायला को पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने बुरी तरह से मारपीट किया. इसके बाद आरोपियों ने निक्की को आग के हवाले कर दिया. जिससे निक्की पायला की मौत हो गई. इस मर्डर केस के बाद गांव में हड़कंप मच गया. गांव वालों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. ससुराल वाले घर में ताला लटका है. गांव वालों ने आरोपी पति विपिन भाटी के परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया है.

अय्याश है आरोपी विपिन

रिपोर्ट्स की मानें तो विपिन भाटी आशिकमिजाज है. उसके दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे. 2024 में आरोपी विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ घूमते हुए परिवार वालों ने पकड़ा था, तब उसकी पिटाई भी हुई थी. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

यह भी पढ़ें: Saharanpur News: अय्याशी का अड्डा बना ओयो होटल, स्‍कूल ड्रेस पहनकर आई थी लड़की, संभल पुलिस के एक्शन में बड़ा खुलासा