Nithari Case: 18 साल बाद जेल से बाहर आया निठारी कांड का सहआरोपी सुरेंद्र कोली, नया कोट-पैंट पहनकर निकला बाहर

Nithari Kand: देश को हिला देने वाले 2006 के निठारी कांड का सह-आरोपी सुरेंद्र कोली बुधवार देर शाम आखिरकार जेल से रिहा हो गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोली को लुक्सर जेल से रिहा किया गया. वह नया कोट-पैंट पहनकर जेल के गेट से बाहर आया. बता दें कि वर्ष 2023 में मुनेंद्र सिंह पंढेर भी निठारी कांड के सभी मामलों से बरी हो चुका है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कोली की रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई के बाद कोली को अंतिम केस में भी बरी कर दिया था. साथ ही तत्काल रिहाई का आदेश दिया था लेकिन रिहाई लेटर (परवाना) मंगलवार देर शाम तक जेल नहीं पहुंच पाया. जिसकी वजह से उसे मंगलवार को जेल से नहीं छोड़ा गया. कानूनी प्रक्रिया बुधवार की पूरी की गई.

गौतमबुद्धनगर जिला जेल में बंद था कोली

इससे पहले कोली साल 2006 में निठारी कांड के खुलासे के बाद से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा था. करीब दो सालों से वह गौतमबुद्धनगर जिला जेल में बंद था. उसे अन्य कैदियों के साथ ही गाजियाबाद की डासना जेल से लुक्सर की जेल में स्थानांतरित किया गया था. कोली पर कुल 13 केस दर्ज थे. इनमें से 12 मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका था, जबकि 13वां मामला (रिम्पा हल्दर केस) में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद उसकी सजा रद्द करते हुए रिहाई का आदेश दिया.

2006 में सामने आया था निठारी कांड

निठारी कांड वर्ष 2006 में उस समय सुर्खियों में आया था जब नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों के कंकाल मिले थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस मामले में मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली मुख्य आरोपी था. जिसके बाद पुलिस ने पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. निठारी केस में 50 से ज्यादा सुनवाई हुईं, 14 केस फाइलें और 20 से अधिक अदालत के फैसले हुए. 18 साल तक यह मामला देश के न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी प्रक्रियाओं में गिना गया.

मुख्य आरोपी पंढेर पहले ही हो चुका बरी

निठारी गांव (सेक्टर-31, नोएडा) में 2005–2006 के बीच कई बच्चों और महिलाओं की सिलसिलेवार हत्याओं और यौन शोषण के मामले सामने आए थे. इस केस में कोली के साथ मोनिंदर सिंह पंढेर का नाम भी आया था. 30 जुलाई 2025 को पंढेर को भी सभी मामलों से बरी कर दिया गया.