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अगले एक सप्ताह मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून की धमाकेदार एंट्री!

Noida Weather: नोएडा एनसीआर वाले काफी दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे. मानसून की राह देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. आईएमडी ने बारिश के संकेत दे दिए हैं.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 01, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:14 PM IST
अगले एक सप्ताह मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून की धमाकेदार एंट्री!
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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