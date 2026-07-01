अगले एक सप्ताह मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून की धमाकेदार एंट्री!

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Noida Weather: नोएडा एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है. कई इलाकों में बुधवार सुबह बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहावना हो गया. वहीं, अधिकतम तापमान में भी कमी देखी गई. मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा एनसीआर में बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है. मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
नोएडा में मौसम
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार को अधिकतम तापमान 32.8 दर्ज किया गया. 1 दिन पहले मंगलवार की तुलना में 5 डिग्री तापमान कम दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा. सुबह तेज ठंडी हवा चली, लेकिन दोपहर में बादलों की आवाजाही के बीच धूप भी निकली, जिससे उमस बढ़ गई. हालांकि, शाम तक एक बार फिर मौसम सुहावाना हो गया.
7 जुलाई तक बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 जुलाई तक झमाझम बारिश का अनुमान है. इन बीच आसमान में बादलों की आवाजाही रह सकती है. अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री या इससे कम रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 7 जुलाई तक बारिश का अनुमान है, जो गर्मी से राहत दे सकती है.
एक्यूआई कम नहीं हो रहा
बारिश के बाद भी शहर की हवा खराब रही. एक्यूआई में खास कमी नहीं देखी. बुधवार को नोएडा का एक्यूआई 112 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी रहा. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 117 दर्ज किया गया. इसके अलावा गाजियाबाद का एक्यूआई 108 दर्ज किया गया.
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.