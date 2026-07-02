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नोएडा में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, पूरे सप्ताह गरज-चमक के साथ होती रही बारिश

Noida Weather: नोएडा में गुरुवार को ​बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया. मौसम विभाग ने नोएडा में बारिश का दौर शुरू होने के संकेत दे दिए हैं.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 02, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:03 PM IST
नोएडा में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, पूरे सप्ताह गरज-चमक के साथ होती रही बारिश
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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