नोएडा में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, पूरे सप्ताह गरज-चमक के साथ होती रही बारिश

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Noida Weather: नोएडा में मौसम का मिजाज बदल गया है. गुरुवार रात को बारिश हुई तो मौसम सुहावना हो गया. साथ ही भीषण गर्मी से राहत मिल गई है. मौसम विभाग ने नोएडा एनसीआर में पूरे सप्ताह बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं नोएडा में मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है?.
नोएडा में मौसम
नोएडा में गुरुवार सुबह से ही मौसम बदला नजर आया. सुबह कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई. दोपहर में फिर से तेज धूप निकल आई. हालांकि, शाम होते ही आसमान में बादल छा गए. रात करीब 7:40 बजे बारिश हुई. इसके बाद मौसम सुहावना हो गया. बारिश के बाद ठंडी हवा भी चली. तापमान में भी गिरावट देखी गई. गुरुवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया.
8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, नोएडा एनसीआर में 8 जुलाई तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी. साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.
एक्यूआई कम नहीं हुआ
बारिश के बाद भी शहर की हवा में सुधार नहीं हुआ है. गुरुवार को नोएडा का एक्यूआई 125 दर्ज किया गया. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 119 दर्ज किया गया. इसके अलावा गाजियाबाद का एक्यूआई 129 दर्ज किया गया.
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.