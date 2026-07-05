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नोएडा में मानसून सक्रिय, झमाझम बारिश के लिए तैयार रहें, IMD ने बताया कितने दिने होगी बारिश

Noida Weather: नोएडा में रविवार को सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है. सुबह ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया. दोपहर बाद अंधेरा छा गया. कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 05, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:00 PM IST
नोएडा में मानसून सक्रिय, झमाझम बारिश के लिए तैयार रहें, IMD ने बताया कितने दिने होगी बारिश
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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