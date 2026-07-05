नोएडा में मानसून सक्रिय, झमाझम बारिश के लिए तैयार रहें, IMD ने बताया कितने दिने होगी बारिश

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Noida Weather: नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर में मानसून सक्रिय हो गया है. रविवार को कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं हल्की बारिश हुई. नोएडा का मौसम सुहावना हो गया है. तापमान में भी कमी देखी गई है. आने वाले दिनों में नोएडा एनसीआर में झमाझम बारिश का अलर्ट है. आइए जानते हैं नोएडा में कितने दिनों तक बारिश होगी?.
नोएडा में बारिश से मौसम हुआ सुहावना
नोएडा में रविवार को सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है. सुबह ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया. दोपहर बाद अंधेरा छा गया. कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई. हालांकि, कहीं कहीं बूंदाबांदी ही हुई. नोएडा में बारिश के बाद गर्मी से हल्की राहत मिली. रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा.
11 जुलाई तक झमाझम बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा एनसीआर में मानसून सक्रिय हो गया है. आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी. मौसम विभाग ने 6 जुलाई से 11 जुलाई तक नोएडा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान तेज आंधी तूफान भी चलने की संभावना है. साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी. मौसम सुहावना बना रहेगा.
हवा में सुधार नहीं
बारिश के बीच नोएडा का एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है. रविवार को नोएडा का एक्यूआई 123 दर्ज किया गया. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 158 दर्ज किया गया. इसके अलावा गाजियाबाद का एक्यूआई 144 दर्ज किया गया.
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.