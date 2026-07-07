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मानसून की पहली जोरदार बारिश, नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और जाम ने बढ़ाई मुसीबत

Noida Weather: नोएडा एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और उमस की वजह से लोग काफी परेशान थे, लेकिन मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली, काले बादल छाए तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 07, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:26 PM IST
मानसून की पहली जोरदार बारिश, नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और जाम ने बढ़ाई मुसीबत
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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