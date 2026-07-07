मानसून की पहली जोरदार बारिश, नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और जाम ने बढ़ाई मुसीबत

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Noida Weather: नोएडा एनसीआर में मानसून सक्रिय हो गया है. मंगलवार को नोएडा में झमाझम बारिश हुई. इसके बाद मौसम ठंडा हो गया. तापमान में भी गिरावट देखी गई है. वहीं, मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से कई जगहों पर भीषण जाम भी लग रहा है.
भीषण गर्मी से मिली राहत
नोएडा एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और उमस की वजह से लोग काफी परेशान थे, लेकिन मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली, काले बादल छाए तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. शाम तक नोएडा ग्रेटर नोएडा में जोरदार बारिश हुई, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से और उमस से निजात मिली तो वहीं जल भराव की समस्या से भी जूझना पड़ा और जगह-जगह पर जाम भी लग गया.
जलभराव ने किया परेशान
इस दौरान ग्रेटर नोएडा में सबसे बुरी स्थिति सूरजपुर कुलेसरा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास 130 मीटर रोड पर देखने को मिली. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के कई गोल चक्करों के पास भी जमकर जल भराव हुआ. मानसून की तैयारी का दावा करने वाली ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पोल खुल गई, वहीं दादरी में भी इसी तरह का आलम देखने को मिला, जहां दादरी के मुख्य बाजार में उसके अलावा अन्य जगहों पर भी जमकर जल भराव हुआ.
जाम का सामना करना पड़ा
लगातार हुई बारिश के बाद कई जगह पर जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा क्योंकि गोल चक्कर और आसपास जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हुई और उसकी वजह से जगह-जगह पर जाम लग गया. ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी और इस शाम को खुलवाया गया.
बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर. अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने का अनुमान है.