मानसून की पहली जोरदार बारिश, नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, जलभराव और जाम ने बढ़ाई मुसीबत

भीषण गर्मी से मिली राहत

नोएडा एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और उमस की वजह से लोग काफी परेशान थे, लेकिन मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली, काले बादल छाए तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. शाम तक नोएडा ग्रेटर नोएडा में जोरदार बारिश हुई, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से और उमस से निजात मिली तो वहीं जल भराव की समस्या से भी जूझना पड़ा और जगह-जगह पर जाम भी लग गया.