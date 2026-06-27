Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Noida
  • /भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया नोएडा में कब होगी बारिश

भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया नोएडा में कब होगी बारिश

Noida Weather: भीषण गर्मी झेल रहे नोएडा एनसीआर के लोग मानसून की राह देख रहे हैं. ऐसे में आईएमडी ने बारिश को लेकर गुड न्यूज दे दी है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 27, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:11 PM IST
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया नोएडा में कब होगी बारिश
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
र्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया कब होगी बारिश?
Noida Weather5 min ago
2
Muzaffarnagar news58 min ago
3
Barabanki News1 hr ago
4
Kushinagar News2 hrs ago
5
earthquake2 hrs ago