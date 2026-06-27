/भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया नोएडा में कब होगी बारिश

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Noida Weather: नोएडावाले पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. इन लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. अगले कुछ दिन झमाझम बारिश का अलर्ट है. बारिश के बाद तापमान में भी कमी देखी जाएगी. आइए जानते हैं नोएडा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अपडेट? .
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत
नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. पिछले दिनों हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन तापमान में कमी नहीं देखी गई. पारा 40 डिग्री के आसपास रहा. शनिवार को भी दिन में तेज धूप निकली. शाम को उमस बढ़ गई. दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है.
2 जुलाई तक झमाझम बारिश
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 28 जून से मौसम में बदलाव दिख सकता है. बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. अगले दो दिन में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जून से 2 जुलाई तक झमाझम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मानसून भी दस्तक दे सकता है. ऐसे में दिन का अधिकतम तापमान 40 से नीचे 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है.
एक्यूआई ने डराया
भीषण गर्मी के बीच नोएडा का एक्यूआई भी डराने लगा है. शनिवार को नोएडा का एक्यूआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. नोएडा का एक्यूआई 158 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी रहा. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 165 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी रहा. इसके अलावा गाजियाबाद का एक्यूआई 157 दर्ज किया गया.