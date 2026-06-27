/भीषण गर्मी से मिलेगी राहत! मानसूनी बारिश के लिए हो जाएं तैयार, IMD ने बताया नोएडा में कब होगी बारिश

2 जुलाई तक झमाझम बारिश

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 28 जून से मौसम में बदलाव दिख सकता है. बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. अगले दो दिन में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जून से 2 जुलाई तक झमाझम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मानसून भी दस्तक दे सकता है. ऐसे में दिन का अधिकतम तापमान 40 से नीचे 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है.