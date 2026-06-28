बस 48 घंटे और फिर होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट

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Noida Weather: नोएडा एनसीआर में रविवार को मौसम बदला बदला नजर आया. धूल भरी तेज हवाओं के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही रही. नोएडा में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है.
नोएडा में बारिश कब होगी?
नोएडा में रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा. दिन में तेज धूप निकली, हालांकि शाम को धूल भरी आंधी चली. तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से हल्की राहत दिला दी है. आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 48 घंटे में मौसम बदलने वाला है.
4 जुलाई तक बदला रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, 29 जून से नोएडा समेत कई जिलों में मौसम अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जून से लेकर 4 जुलाई के दौरान नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा आक्रामक रहेगा. इसके दौरान धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है.
एक्यूआई कम नहीं हो रहा
भीषण गर्मी के बीच नोएडा का एक्यूआई भी लगातार बढ़ रहा है. रविवार को नोएडा का एक्यूआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. नोएडा का एक्यूआई 156 दर्ज किया गया, जो अनहेल्दी रहा. वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 150 दर्ज किया गया. इसके अलावा गाजियाबाद का एक्यूआई 154 दर्ज किया गया.
डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.