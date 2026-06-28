बस 48 घंटे और फिर होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट

4 जुलाई तक बदला रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 जून से नोएडा समेत कई जिलों में मौसम अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 जून से लेकर 4 जुलाई के दौरान नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा आक्रामक रहेगा. इसके दौरान धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है.