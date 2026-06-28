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बस 48 घंटे और फिर होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट

नोएडा एनसीआर में रविवार को मौसम बदला बदला नजर आया. धूल भरी तेज हवाओं के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही रही. नोएडा में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 28, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:06 PM IST
बस 48 घंटे और फिर होगी झमाझम बारिश, गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट
Image Credit: Noida WeatherSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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