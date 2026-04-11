नोएडा-गाजियाबाद के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, सेक्टर 62 से गाजियाबाद जाने वाला ये रास्ता रहेगा बंद, जानें वजह

Noida: नोएडा और गाजियाबाद के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर है. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो विस्तार कार्य के चलते सेक्टर-62 से गाजियाबाद की ओर जाने वाली सर्विस रोड को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. यह बंदी 9 अप्रैल से शुरू होकर 10 जून तक प्रभावी रहेगी, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को अपने रूट में बदलाव करना पड़ेगा.

कौन-सा रास्ता बंद किया गया

यह सर्विस रोड सेक्टर-62 से होते हुए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अंडरपास के जरिए इंदिरापुरम की ओर जाती है. आम दिनों में यह मार्ग ट्रैफिक का बड़ा दबाव संभालता है, लेकिन अब मेट्रो के निर्माण कार्य के कारण इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, मेट्रो पिलर नंबर 386 के पास स्टील स्पैन लगाने का काम जारी है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है. इसी वजह से इस रूट पर वाहनों की आवाजाही रोकना जरूरी समझा गया है.

नोएडा मेट्रो लाइन-3 का विस्तार

दरअसल, यह काम नोएडा मेट्रो लाइन-3 विस्तार का हिस्सा है, जिसमें ट्रेन रिवर्सल की सुविधा विकसित की जा रही है. यह सुविधा भविष्य में मेट्रो संचालन को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगी. हालांकि, फिलहाल इसका असर स्थानीय ट्रैफिक पर साफ दिखाई देगा.

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तेजी से हो रहा नेटवर्क का विस्तार

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है. नए कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें सेक्टर-142 से बॉटेनिकल गार्डन तक का रूट, ग्रेटर नोएडा डिपो से ग्रामीण क्षेत्रों तक का कनेक्शन, और सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक का विस्तार शामिल है. इन परियोजनाओं से आने वाले समय में क्षेत्र की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है.

वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह

फिलहाल, सेक्टर-62 से गुजरने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. यात्री सेक्टर-63 या मुख्य हाईवे रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें और समय-समय पर अपडेट लेते रहें.

विशेषज्ञों का मानना है कि थोड़ी असुविधा के बाद यह परियोजना क्षेत्र के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.

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