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Noida News: नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. यह घटना एक्सप्रेसवे और शहर के मुख्य मार्गों के व्यस्त जंक्शन पर हुई. इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं. मौके पर पुलिस बचाव कार्य चला रही है. स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित निकालने में लगी है. बस पलटी थी तो अनाज की बोरी के कई कट्टे जमीन पर बिखरे हुए थे. बस पलटने के कारण घटनास्थल पर भारी जाम की स्थिति बन गई. हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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अलीगढ़ से जयपुर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त
अलीगढ़ से जयपुर जा रही UPSRTC की एक बस दौसा के तिवड़ी बाईपास पर एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस घटना में 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें ज़्यादातर पुरुष और कुछ महिलाएँ शामिल थीं. सभी घायलों का इलाज दौसा ज़िला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. दुर्घटना की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है. मामले से जुड़े अधिकारियों में कोतवाली पुलिस स्टेशन के हेड कॉन्स्टेबल अनिल कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष शामिल हैं. उन्होंने पुष्टि की है कि सभी मरीज़ों का इलाज चल रहा है और उनकी चोटें गंभीर नहीं हैं.
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