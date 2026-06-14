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Noida Accident: महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, मची चीख पुकार...कई यात्री घायल

Noida Accident: यूपी के नोएडा में रविवार सुबह नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पार यात्रियों से भरी बस पलट गई. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 14, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:41 AM IST
Noida Accident: महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, मची चीख पुकार...कई यात्री घायल
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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