Noida Airport News: अब चमकेगा नोएडा ट्रैफिक सिस्टम, बनेगा 25 किमी लंबा नया रोड, इन जिलो को भी होगा लाभ

 Noida Airport News: नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए यमुना और ग्रेनो अथॉरिटी मिलकर नई 130 मीटर चौड़ी सड़कें बनाएंगी. करीब 25 किमी लंबी परियोजना पर 1700 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे एयरपोर्ट को चार सड़कों से जोड़ दिया जाएगा.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:18 PM IST
Noida Airport News: उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट  से यमुना सिटी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए यमुना अथॉरिटी 130 मीटर चौड़ी रोड बनाएगी. यह रोड ग्रेनो अथॉरिटी की 130 मीटर रोड से अलौदा गांव के पास जुड़ेगी.  25 किमी लंबी सड़क के लिए 812 एकड़ जमीन की जरूरत है. जमीन खरीद और सड़क निर्माण में 1700 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नई रोड बनने से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे समेत 4 सड़कों से हो जाएगी.

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत
नोएडा एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा की तरफ 5 किमी का पैच बनेगा. इसके लिए 162 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. निर्माण पर 280 करोड़ लगेंगे। इसके लिए कुछ जमीन पहले से है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेनो वेस्ट के गौड़ चौक से सिरसा तक 130 मीटर रोड बनाई है. यहां से ईस्टर्न पेरिफेरल  एक्सप्रेसवे गुजरता है. इसके बाद भी ग्रेनो अथॉरिटी का अधिसूचित क्षेत्र अलौदा गांव तक है.  ग्रेनो अथॉरिटी की प्लानिंग सिरसा से अलौदा तक 9 किमी सड़क बनाने और केजीपी पर क्लोवर लीफ या अंडरपास बनाने की है.

नोएडा एयरपोर्ट के लिए 4 रोड से कनेक्टिविटी
वहीं, अलौदा से नोएडा एयरपोर्ट तक यमुना अथॉरिटी ने 130 मीटर चौड़ी रोड बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसके लिए करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च कर 812 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। साथ ही 6 लेन सड़क के निर्माण में 300 करोड़ रुपये लगेंगे. इसके लिए शासन से पैसा मिलने की उम्मीद है.

एयरपोर्ट को मिलेगी चौगुनी कनेक्टिविटी
यह सड़क बनने के बाद नोएडा एयरपोर्ट के लिए 4 रोड कनेक्टिविटी हो जाएंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू है. 60 मीटर रोड में जो बाधाएं है, उन्हें दूर किया जा रहा है। 30 मीटर रोड का सर्वे चल रहा है। जहां पर दिक्कत है, उनको दूर करके निर्माण पूरा किया जाएगा.इससे आगरा, मथुरा और अलीगढ़ से आने वालों को परी चौक तक नहीं आना होगा और वे सीधे फिल्म सिटी व अन्य सेक्टरों में प्रवेश कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें : रायबरेली कांड पर राहुल गांधी की एंट्री! दलित हरिओम वाल्‍मीकि के परिवार से करेंगे मुलाकात

अब चमकेगा नोएडा ट्रैफिक सिस्टम, बनेगा 25 किमी लंबा नया रोड, इन जिलो को भी होगा लाभ
