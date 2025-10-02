नोएडा एयरपोर्ट पर देश का सबसे बड़ा ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर! एक ही छत के नीचे कार, बस, मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की सुविधा

Noida: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तेजी से तैयार हो रहा है. यहां ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर (जीटीसी) का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां एक साथ 1200 से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे. खास बात यह है कि जीटीसी में पार्किंग के साथ ही चार्जिंग की भी आधुनिक सुविधा होगी. एयरपोर्ट संचालन शुरू होने तक इसका पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा.

20 एकड़ में बना जीटीसी

एयरपोर्ट परिसर में दोनों टर्मिनल के बीच करीब 20 एकड़ में जीटीसी विकसित किया जा रहा है. इसे तीन चरणों में बनाया जाएगा और पहले चरण का काम 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है. जीटीसी टर्मिनल बिल्डिंग से पैदल दूरी पर होगा, जहां कैब, टैक्सी और बसें आसानी से खड़ी हो सकेंगी.

आसपास के शहरों के अलावा कई प्रदेशों तक कनेक्टिविटी

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (यापल) यात्रियों को सुविधाजनक सफर देने के लिए कई एजेंसियों से करार कर चुका है. यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा रोडवेज की बसें पहले दिन से ही एयरपोर्ट से सीधी सेवा देंगी. इसके अलावा उबर, रेपिडो और महिंद्रा के साथ टैक्सी सुविधा भी उपलब्ध होगी. यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, नारनौल, पानीपत और अंबाला सहित पश्चिमी यूपी व पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों तक कनेक्टिविटी मिलेगी.

एयरपोर्ट से जुड़े 10 बड़े काम पूरे

एयरपोर्ट से जुड़ी बिजली, पानी, सड़क समेत 10 बड़े काम पूरे किए जा चुके हैं. सुरक्षा एजेंसियों से जरूरी मंजूरी भी मिल गई है. अब सिर्फ एयरोड्रम लाइसेंस की औपचारिकता बाकी है. सरकार ने एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय कर दी है.

जीटीसी होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का

नोएडा एयरपोर्ट का जीटीसी लंदन के हीथ्रो और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. यहां एक ही छत के नीचे कार, बस, मेट्रो और नमो भारत ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी. यात्रियों के लिए भूमिगत स्टेशन और एक बड़ा कॉनकोर्स बनाया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक स्थान, रेस्तरां और लाउंज शामिल होंगे. इसे पूरी तरह से तैयार करने में करीब पांच साल का समय लगेगा.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जीटीसी न सिर्फ परिवहन का केंद्र बनेगा बल्कि यात्रियों को सहज, सुगम और विश्वस्तरीय अनुभव भी प्रदान करेगा.

