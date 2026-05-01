नोएडा एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की तारीख आई, एक रनवे और यात्री टर्मिनल तैयार, शुरुआत में 17 फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान

Noida News: उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से उड़ान भरने को तैयार है. एयरपोर्ट प्रशासन ने घोषणा कर बता दिया है कि एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू होने जा रही है. जानकारी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के एक रनवे और यात्री टर्मिनल तैयार हो गया है.

15 जून 2026 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक 15 जून 2026 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा. उद्घाटन के बाद यह एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनकर उभरेगा.

उड़ानों के लिए मिली मंजूरी

एयरपोर्ट को संचालन की अनुमति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (ASP) की मंजूरी मिलने के बाद मिली है. इस स्वीकृति के साथ यह सुनिश्चित हो गया है कि एयरपोर्ट का सुरक्षा ढांचा, तकनीकी सिस्टम और संचालन प्रक्रियाएं सभी निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं.

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किस कंपनी की होगी पहली कमर्शियल फ्लाइट

सूत्रों के अनुसार, यहां से पहली कमर्शियल उड़ान इंडिगो एयरलाइन द्वारा संचालित की जाएगी. इसके बाद धीरे-धीरे अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी अन्य एयरलाइंस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी. हालांकि उड़ानों के रूट और टाइम टेबल की पूरी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.

उन्नत ऑपरेशन सिस्टम और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी

यह एयरपोर्ट तेजी से बढ़ती हवाई यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है. यहां आधुनिक यात्री टर्मिनल, उन्नत ऑपरेशन सिस्टम और मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा. साथ ही एयरलाइंस को भी किफायती और कुशल संचालन में मदद मिलेगी.

PPP मॉडल के तहत बना है एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया गया है. इस परियोजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी और इसकी रियायत अवधि 40 वर्षों की है.

भविष्य में 7 करोड़ तक होगी यात्री क्षमता

वर्तमान में एयरपोर्ट पर एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल तैयार है, जिसकी सालाना क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की है. भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित कर इसकी क्षमता 7 करोड़ से अधिक यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है.

पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है नोएडा एयरपोर्ट

खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है. इसे ‘नेट जीरो एमिशन’ लक्ष्य के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक स्विस तकनीक और भारतीय आतिथ्य का अनूठा मेल देखने को मिलेगा.

पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर बनेंगे

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे. यह परियोजना आने वाले समय में उत्तर भारत की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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