25 किलोमीटर दूर सुनसान इस इलाके में खड़ी रही बस, 7 घंटे तक बंद रहा मासूम, Amity ने अपनी कारस्तानी पर क्या कहा?

Noida Amity School News/अनुराग मिश्रा/अमित भारद्वाज: दिल्ली से सटे नोएडा से माता-पिता को हैरान-परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यह घटना नोएडा स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की है, जहां छह साल का UKG का स्टूडेंट गुरुवार को एक पार्क की हुई स्कूल बस के अंदर मिला. कुछ घंटे पहले वह स्कूल नहीं पहुंचा था. इससे पेरेंट्स में चिंता बढ़ गई और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठने लगे.

कैसे हुई इस घटना की जानकारी?

घटना की जानकारी तब हुई, जब पेरेंट्स के WhatsApp ग्रुप्स में एक मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि बच्चा सुबह स्कूल बस में चढ़ा था, लेकिन कैंपस नहीं पहुंचा. बाद में स्कूल से करीब 25 km दूर नोएडा के एक दूर के इलाके में बस पार्किंग यार्ड में मिला. मैसेज के मुताबिक, जब दोपहर में बस वापस आई और बच्चा अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं उतरा, तो परिवार ने स्कूल से कॉन्टैक्ट किया.

कहां मिला मासूम?

फिर उन्हें बताया गया कि क्लास अटेंडेंस रजिस्टर में उसे एब्सेंट मार्क किया गया था. जबकि बस अटेंडेंस रिकॉर्ड में उसे प्रेजेंट मार्क किया गया था. मैसेज में आगे दावा किया गया कि बच्चे के स्कूल से एब्सेंट होने के बारे में माता-पिता को कोई अलर्ट या कम्युनिकेशन नहीं भेजा गया था. जैसे ही परिवार को यह जानकारी मिली वे भी सदमे में आ गए. बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो कई घंटे बाद बच्चा रोता हुआ पार्किंग एरिया में खड़ी बस में मिला.

बच्चे के मिलने के बाद स्कूल और परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है. कहा जा रहा है कि सुबह से दोपहर तक यानी कि तकरीबन 6-7 घंटे मासूम बच्चा बस में बंद रहा. गनीमत रही कि बच्चे के साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी.

क्या बोली स्कूल की प्रिंसिपल?

इस घटना पर Amity स्कूल की प्रिंसिपल रेनू सिंह ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने इस घटना की पुष्टि भी की. स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने बयान नें ज़ी मीडिया से कहा कि मामला हमारे ध्यान में आने पर तुरंत कार्रवाई की गई. बच्चा, जो ट्रांज़िट के दौरान सो गया था, उसे बिना देर किए उसके पेरेंट्स को साथ लेजर ढूंढ लिया गया और सुरक्षित रूप से उसके माता-पिता से मिला दिया गया. हमें यह पुष्टि करते हुए राहत मिली है कि छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ.

