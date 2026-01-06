भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नोएडा प्राधिकरण सख्त, दो लेखपालों पर गिरी गाज, इस वजह से चला चाबुक

नोएडा न्यूज/विजय कुमार : उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है. सोमवार सुबह अचानक हुई इस कार्रवाई ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया.प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम.ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लगातार मिल रही शिकायतों और जांच रिपोर्टों के आधार पर दो लेखपालों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए विभाग ने अपनी कड़ी मंशा साफ कर दी है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, यह मामला प्राधिकरण के पास लंबे समय से अवैध अतिक्रमण, फर्जी रिपोर्टिंग और शिकायतों के निस्तारण में टालमटोल की शिकायतें लगातार पहुंच रही थीं. RTI और IGRS पोर्टल पर दर्ज मामलों को समय पर निपटाने में दोनों लेखपालों की उदासीनता कई बार उजागर हुई. जांच के दौरान पाया गया कि जिन क्षेत्रों में ये दोनों तैनात थे, वहीं से सबसे ज्यादा अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही थीं. अवैध कब्जों को रोकने के बजाय इन्हें अनदेखा किया जा रहा था. जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे.

लेखपाल शुभम भारतद्वाज निलंबित

जांच में आरोप सही पाए जाने पर लेखपाल शुभम भारतद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. वहीं लेखपाल सीमा यादव के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी था ताकि फील्ड में तैनात कर्मचारियों को यह स्पष्ट संदेश जाए कि किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनता की शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

'शिकायतों को हल्के में न लें'

सीईओ लोकेश एम. ने विभागीय बैठक में कहा कि जनता की शिकायतें शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए. शिकायतों का समय से निस्तारण न करना गंभीर अपराध माना जाएगा. उन्होंने साफ कर दिया कि आगे भी इस तरह की नियमित जांच और कार्रवाई जारी रहेगी.

