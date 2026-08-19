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नोएडा में चार साल पहले बनीं सड़कों की जांच होगी, प्राधिकरण के CEO का फरमान

Noida News: नोएडा में साल पहले बनीं सड़कें जगह-जगह उखड़ गईं. इनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए तो नोएडा प्राधिकरण ने जांच के आदेश दे दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 19, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:37 PM IST
नोएडा में चार साल पहले बनीं सड़कों की जांच होगी, प्राधिकरण के CEO का फरमान
Image Credit: फाइल फोटो

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