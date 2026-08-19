नोएडा में चार साल पहले बनीं सड़कों की जांच होगी, प्राधिकरण के CEO का फरमान

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Noida News: नोएडा की सड़कों की हालत जगह-जगह बदहाल हो गई है. करोड़ों रुपये से बनाई गई सड़कें चार साल के भीतर उखड़ने लगी हैं. कहीं सड़क पर गड्ढे हो गए हैं तो कहीं रोड़ी बिखरी हुई है. इसके चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं. वहीं, बारिश के बाद उड़ रही धूल लोगों को सांस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा रही है. सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने पर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने पिछले 4 वर्षों में बनीं सड़क और सड़कों की हुई रिसर्फेसिंग के जांच के आदेश दे दिए हैं.
खस्ताहाल सड़क, प्राधिकरण पर उठे सवाल
बता दें कि नोएडा सेक्टर-18 से सेक्टर-37 तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है. आए दिन यहां एक्सीडेंट भी हो रहे हैं. सेक्टर 18 से सेक्टर-37 से और सेक्टर-51 तक, सेक्टर-49 से 12/22 चौकी तक और सेक्टर-31 सामने वाली सड़क की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. यहां धूल उड़ रही है. यहां से गुजरते समय लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है. अब प्राधिकरण ने इसे संज्ञान ले लिया है.
2022 से 2026 तक बनी सड़कों की जांच होगी
नोएडा प्राधिकरण के CEO ने पिछले 4 वर्षों में बनीं सड़क और सड़कों की हुई रिसर्फेसिंग के जांच के आदेश दिए हैं. इसके मुताबिक, साल 2022 से 2026 तक के बीच की बनी सड़क की जांच होगी. साथ ही जांच टेंडर प्रक्रिया भी जांच के घेरे में आएगी. इन सड़कों का निर्माण कैसा किया गया कि चार साल तक नहीं टिक सकीं. सीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं.
ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
सड़क तय समय से पहले टूटी और उखड़ गई. रखरखाव में ठेकेदारों ने लापरवाह की. अब ऐसे ठेकेदारों पर एक्शन की तैयारी है. ऐसे ठेकदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा. बता दें कि नोएडा में सड़क निर्माण और रिसर्फेसिंग के लिए प्राधिकरण ने अलग-अलग सर्किलों में बड़े स्तर पर काम कराया. सर्किल-1 से सर्किल-5 के में कुल 150 किमी सड़कों का करीब 500 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए.
हिंडन नदी का पानी हुआ दूषित
हिंडन नदी का पानी अत्यधिक जहरीला और प्रदूषित हो चुका है. इसके कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे व्यावहारिक रूप से मृत नदी घोषित कर दिया है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर तक इस नदी का पानी इंसानों, फसलों और जलीय जीवन के लिए बेहद खतरनाक बन चुका है.