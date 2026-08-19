नोएडा में चार साल पहले बनीं सड़कों की जांच होगी, प्राधिकरण के CEO का फरमान

Noida News: नोएडा की सड़कों की हालत जगह-जगह बदहाल हो गई है. करोड़ों रुपये से बनाई गई सड़कें चार साल के भीतर उखड़ने लगी हैं. कहीं सड़क पर गड्ढे हो गए हैं तो कहीं रोड़ी बिखरी हुई है. इसके चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं. वहीं, बारिश के बाद उड़ रही धूल लोगों को सांस जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा रही है. सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने पर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने पिछले 4 वर्षों में बनीं सड़क और सड़कों की हुई रिसर्फेसिंग के जांच के आदेश दे दिए हैं.