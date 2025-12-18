हवा खराब तो बढ़ी सख्ती....प्राधिकरण का प्रदूषण पर तगड़ा प्रहार, ठोंका 49.45 लाख का जुर्माना

Noida News: नोएडा और गाजियााद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी की तरफ से ग्रैप-4 लागू है. ग्रेटर नोएडा एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है. इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी भी लगाई जा रही है. प्राधिकरण के परियोजना विभाग की तरफ से अब तक कपंनियों और व्यक्तियों पर मिलाकर करीब 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.

रोक के बाद भी चल रहे थे काम

दरअसल, एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है. निर्माण सामग्रियों को भी ढ़ंककर रखने के निर्देश हैं. ग्रेटर नोएडा एरिया में ग्रैप-4 के नियमों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रैप-4 के नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए हैं. एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में प्राधिकरण की परियोजना विभाग की पूरी टीम अपने एरिया में नजर रख रही है और जहां भी उल्लंघन मिल रहा है, टीम उन पर पेनल्टी भी लगा रही है, फिर चाहे वह कंपनी हो या फिर निवासी, सभी पर यह कार्रवाई की जा रही है.

46 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया

प्राधिकरण की टीम विगत दो दिनों में 46 जगहों पर उल्लंघन मिलने पर 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगा चुकी है. प्राधिकरण की तरफ से जुर्माने की रकम 1 सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही निर्माण सामग्री को ढ़ंककर रखने और पानी का नियमित छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन पर पेनल्टी लगाई गई है उनमें बिल्डर, औद्योगिक इकाइयां और निवासी भी शामिल हैं. ईटा वन के जिन 22 लोगों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनमें यहां के निवासी शामिल हैं, जो कि ग्रैप-4 के नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण कर रहे थे. प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तय नियमों का पालन न करने वालों पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी.

किस पर कितना जुमार्ना लगाया गया?

कंपनी/आवंटी का नाम सेक्टर जुर्माना (रुपये में)

एटीएस 1 5 लाख

बृंदा (स्काई वार्ड) 1 5 लाख

मनोज शर्मा खेड़ा 5 लाख

बटुकनाथ शुक्ल खेड़ा 5 लाख

एबीएस डेवलपर्स खेड़ा 5 लाख

ऐस ग्रुप 12 1 लाख

सिवीटेक 12 1 लाख

फ्यूजन 12 1 लाख

फ्यूजन फैबरिक्स 10 1 लाख

एनडीकॉन कंस्ट्रक्शन 8 1 लाख

सुविज फोइल 8 1 लाख