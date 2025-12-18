Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3045846
Zee UP-UttarakhandNoida

हवा खराब तो बढ़ी सख्ती....प्राधिकरण का प्रदूषण पर तगड़ा प्रहार, ठोंका 49.45 लाख का जुर्माना

Noida News: एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है. निर्माण सामग्रियों को भी ढ़ंककर रखने के निर्देश हैं. इसके बाद भी नियमों की अनदेखी की जा रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हवा खराब तो बढ़ी सख्ती....प्राधिकरण का प्रदूषण पर तगड़ा प्रहार, ठोंका 49.45 लाख का जुर्माना

Noida News: नोएडा और गाजियााद में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी की तरफ से ग्रैप-4 लागू है. ग्रेटर नोएडा एनजीटी के आदेशों का पालन कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है. इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी पेनल्टी भी लगाई जा रही है. प्राधिकरण के परियोजना विभाग की तरफ से अब तक कपंनियों और व्यक्तियों पर मिलाकर करीब 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है. 

रोक के बाद भी चल रहे थे काम 
दरअसल, एनसीआर में ग्रैप-4 लागू करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई है. निर्माण सामग्रियों को भी ढ़ंककर रखने के निर्देश हैं. ग्रेटर नोएडा एरिया में ग्रैप-4 के नियमों का पालन कराने के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रैप-4 के नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए हैं. एसीईओ सुमित यादव के नेतृत्व में प्राधिकरण की परियोजना विभाग की पूरी टीम अपने एरिया में नजर रख रही है और जहां भी उल्लंघन मिल रहा है, टीम उन पर पेनल्टी भी लगा रही है, फिर चाहे वह कंपनी हो या फिर निवासी, सभी पर यह कार्रवाई की जा रही है. 

46 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया 
प्राधिकरण की टीम विगत दो दिनों में 46 जगहों पर उल्लंघन मिलने पर 49.45 लाख रुपये की पेनल्टी लगा चुकी है. प्राधिकरण की तरफ से जुर्माने की रकम 1 सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही निर्माण सामग्री को ढ़ंककर रखने और पानी का नियमित छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन पर पेनल्टी लगाई गई है उनमें बिल्डर, औद्योगिक इकाइयां और निवासी भी शामिल हैं. ईटा वन के जिन 22 लोगों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनमें यहां के निवासी शामिल हैं, जो कि ग्रैप-4 के नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण कर रहे थे. प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तय नियमों का पालन न करने वालों पर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

किस पर कितना जुमार्ना लगाया गया? 
कंपनी/आवंटी का नाम         सेक्टर       जुर्माना (रुपये में)
एटीएस                                 1             5 लाख
बृंदा (स्काई वार्ड)                   1             5 लाख
मनोज शर्मा                           खेड़ा            5 लाख
बटुकनाथ शुक्ल                   खेड़ा            5 लाख
एबीएस डेवलपर्स                  खेड़ा             5 लाख
ऐस ग्रुप                              12              1 लाख
सिवीटेक                            12              1 लाख
फ्यूजन                                12               1 लाख
फ्यूजन फैबरिक्स                   10               1 लाख
एनडीकॉन कंस्ट्रक्शन             8               1 लाख
सुविज फोइल                       8               1 लाख

TAGS

Noida News

Trending news

gonda news
दोनों पैर बांधे....दीवार पर चैट का स्क्रीनशॉट छोड़ युवक ने मौत को लगाया गले
Mathura News
मासूम की किडनी गायब! मथुरा के मेडिकल कॉलेज पर अंग निकालने का सनसनीखेज आरोप
Ayodhya news
नैक मूल्यांकन की तैयारियों का गहन परीक्षण: अवध विश्वविद्यालय पहुंचीं आनंदीबेन पटेल
Uttarakhand news
उत्तराखंड बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, जानिए कब से होंगे एग्जाम
Deoria news
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित किया जा रहा....देवरिया जेल में मिले अजय राय
Azamgarh news
टेंडर अनियमितता पर तीन अफसरों पर गिरी गाज ! सीएम योगी का बड़ा एक्शन
Lucknow news
वंदे मातरम सहित इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा ! कल से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र
Varanasi News
सदियों का साक्षी संकट मोचन का पीपल! यहीं हनुमान जी ने तुलसीदास को दिए थे दर्शन
halwa paratha
परात जितना बड़ा पराठा.. देसी घी की महक, यूपी के इस जिले का स्वाद दूर-दूर तक मशहूर
Dattatreya Hosabale
‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?' होसबाले के बयान से सियासी बहस