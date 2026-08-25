/नोएडा में बनेगा 6 लेन का नया अंडरपास, 80 करोड़ की लागत में ग्रेनो से मेरठ-गाजियाबाद, फरीदाबाद तक होगी जुड़ाव, FNG एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट

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Noida Parthala Chowk Underpass: उत्तर प्रदेश के नोएडा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल पर्थला चौक पर अब छह लेन का अंडरपास बनाया जाएगा. लगातार बढ़ते ट्रैफिक और रोज लगने वाले जाम को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. अंडरपास बनने के बाद पर्थला चौक पर वाहनों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है. इसका सीधा फायदा नोएडा के साथ-साथ गाजियाबाद और फरीदाबाद से आने-जाने वाले लोगों को भी मिलेगा.
एफएनजी कॉरिडोर पर बढ़ रहा है ट्रैफिक
पर्थला चौक एफएनजी यानी फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद कॉरिडोर और विकास मार्ग के अहम जंक्शन पर स्थित है. यह रास्ता गाजियाबाद, एनएच-9, मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को जोड़ता है. भविष्य में फरीदाबाद से कनेक्टिविटी मजबूत होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
सुबह और शाम के समय यहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है. बड़ी संख्या में वाहन एक साथ चौराहे पर पहुंचने के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है. इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है. नए अंडरपास का मुख्य उद्देश्य इसी समस्या को दूर करना है.
छह लेन का होगा अंडरपास
प्रस्तावित अंडरपास छह लेन का होगा. इसमें दोनों दिशाओं में तीन-तीन लेन बनाई जाएंगी. इसकी कुल लंबाई करीब 710 मीटर होगी. दोनों तरफ करीब 110-110 मीटर लंबे आरसीसी बॉक्स बनाए जाएंगे. इसके अलावा करीब 20 मीटर का हिस्सा खुला रहेगा. अंडरपास के दोनों तरफ करीब 280-280 मीटर लंबे पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे. इस तरह वाहनों को चौराहे पर रुकने की जरूरत कम होगी और ट्रैफिक लगातार चलता रहेगा. परियोजना पर करीब 80 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसे पूरा करने के लिए करीब 18 महीने का समय तय किया गया है.
बारिश में पानी भरने की समस्या भी होगी दूर
नोएडा में बारिश के दौरान अंडरपास में पानी भरना बड़ी समस्या बन सकता है. इसे देखते हुए परियोजना में जल निकासी की विशेष व्यवस्था की जाएगी. अंडरपास में दो सम्प और पर्याप्त पंप लगाए जाएंगे, ताकि बारिश या किसी तरह के रिसाव से जमा होने वाले पानी को जल्द बाहर निकाला जा सके.
डायाफ्राम वॉल तकनीक से होगा निर्माण
अंडरपास का निर्माण डायाफ्राम वॉल तकनीक और मौके पर आरसीसी निर्माण के जरिए किया जाएगा. इस तकनीक से खुदाई के दौरान आसपास की जमीन और पहले से मौजूद ढांचे को स्थिर रखने में मदद मिलती है. निर्माण के दौरान आसपास की सड़कों और यातायात को कम से कम प्रभावित करने के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे.
कई सेक्टरों के लोगों को मिलेगा फायदा
अंडरपास बनने के बाद सेक्टर-66, सेक्टर-71, सेक्टर-121, सेक्टर-122, किसान चौक, छिजारसी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है. खासकर नोएडा वेस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रही आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए यह परियोजना आने वाले समय के लिए काफी अहम मानी जा रही है.