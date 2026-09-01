/नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 85 करोड़ की लागत से तैयार होगा नया फ्लाईओवर, मिलेगी हाईस्पीड कनेक्टिविटी

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Noida Sector 148 to 150 Flyover: उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोज सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बसे सेक्टरों के बीच आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक बेहद महत्वपूर्ण योजना तैयार की है. इस नई योजना के तहत एक्सप्रेसवे के ऊपर एक आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जो सेक्टर 148 और सेक्टर 150 को सीधे तौर पर जोड़ेगा. इस फ्लाईओवर के बनने से न केवल वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की दैनिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि दो प्रमुख सेक्टरों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहद मजबूत हो जाएगी.
संकरा अंडरपास और रोज-रोज का ट्रैफिक जाम
वर्तमान समय में नोएडा सेक्टर 148 से सेक्टर 150 की तरफ जाने या एक्सप्रेसवे के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए लोगों के पास केवल एक्सप्रेसवे के नीचे बना अंडरपास ही एकमात्र विकल्प है. दुर्भाग्य से यह मौजूदा अंडरपास काफी संकरा है, जिसके कारण दोनों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है. सुबह और शाम के समय, जब दफ्तर जाने और लौटने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है, तब इस स्थान पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं. इसके कारण लोगों का कीमती समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं.
मॉनसून में जलभराव की गंभीर समस्या
बारिश का मौसम इस इलाके के निवासियों और यात्रियों के लिए किसी आफत से कम नहीं होता। बारिश होते ही संकरे अंडरपास में तेजी से पानी भर जाता है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है. कई बार वाहन जलभराव में फंसकर खराब हो जाते हैं, जिसके चलते घंटों लंबा जाम लग जाता है. मानसून के दौरान होने वाली इसी बड़ी परेशानी का स्थायी समाधान निकालने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अंडरपास पर निर्भरता कम करते हुए एक्सप्रेसवे के ऊपर से नया फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है.
परियोजना की लागत और फ्लाईओवर का ढांचा
नोएडा प्राधिकरण की योजना के अनुसार, यह नया फ्लाईओवर लगभग 500 मीटर लंबा होगा, जो सीधे एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरेगा. इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 85 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट खर्च होने की संभावना है. फिलहाल प्राधिकरण इस परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करवा रहा है. जैसे ही डीपीआर को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, टेंडर प्रक्रिया शुरू करके जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. फ्लाईओवर बनने के बाद वाहनों को संकरे अंडरपास में नहीं फंसना पड़ेगा और लोग बिना किसी रुकावट के सीधे एक्सप्रेसवे को पार कर सकेंगे.
2 लाख से अधिक लोगों और स्पोर्ट्स सिटी को मिलेगा सीधा फायदा
इस फ्लाईओवर के बन जाने से सेक्टर 148 और 150 तथा आसपास के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले करीब 2 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा. उनका रोजाना का सफर सुरक्षित, तेज और आरामदायक हो जाएगा. इसके अलावा, सेक्टर 150 में विकसित हो रही महत्वाकांक्षी स्पोर्ट्स सिटी और नए-नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए भी यह फ्लाईओवर एक वरदान साबित होगा. बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से क्षेत्र में रियल एस्टेट और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी, जिससे पूरे नोएडा का बुनियादी ढांचा और अधिक मजबूत नजर आएगा.