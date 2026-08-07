/नोएडा के भंगेल एलिवेटेड पर बनेंगे लूप, 10 से अधिक सेक्टरों को जोड़ेगा; बेहतर होगी कनेक्टिविटी

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Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है. सेक्टर-41 अगाहपुर से सेक्टर-82 एनएसईजेड तक बनाए गए भंगेल एलिवेटेड रोड को जनता के लिए पहले ही खोला जा चुका है, लेकिन बीच में चढ़ने-उतरने की व्यवस्था न होने के कारण कई लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे. इस समस्या को दूर करने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड पर कई जगहों पर लूप बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिससे यातायात को और अधिक सुगम बनाया जा सके.
51 करोड़ रुपये की लागत में बनेगा
इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाते हुए नोएडा प्राधिकरण ने इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब इसकी प्राइस बिड भी खोल दी गई है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 51.84 करोड़ रुपये की लागत आएगी. प्राधिकरण ने इस कार्य को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है और उम्मीद जताई है कि अगस्त 2028 तक लूप निर्माण का यह काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.
किन इलाकों और सोसायटियों को होगा सीधा फायदा
इस लूप के बन जाने से सेवन-एक्स सेक्टर यानी सेक्टर-74 से 79 तक की 49 सोसायटियों में रहने वाले लगभग तीन लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. इसके अलावा सेक्टर-101, 104, 107, 119, 120 और 121 जैसे 100-एक्स सेक्टरों की 29 सोसायटियों के करीब एक लाख निवासी भी लाभान्वित होंगे. साथ ही, सेक्टर-42, 47, 48, 49 और हाजीपुर, बरौला तथा सलारपुर जैसे गांव भी इस एलिवेटेड रोड से बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे. डीएससी रोड के आसपास रहने वाली डेढ़ से दो लाख की आबादी जो रोजाना विश्वकर्मा मार्ग का इस्तेमाल करती है, उन्हें भी आवाजाही में बहुत आसानी होगी.
आसान होगा सफर और खत्म होगी पुरानी मांग
अभी तक स्थिति यह थी कि एलिवेटेड रोड पर बीच में कहीं भी वाहन के चढ़ने या उतरने के लिए कोई रैंप या लूप नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे. स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए ही यह बड़ा कदम उठाया गया है. लूप बन जाने से दिल्ली, सेक्टर-76, दादरी, एक्सप्रेसवे और सेक्टर-37 की तरफ आने-जाने वाले वाहन चालकों का सफर काफी सुगम और आरामदायक हो जाएगा और उन्हें रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकेगी.
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