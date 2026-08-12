/न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू; एक एकड़ जमीन का रेट 1.75 करोड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 37 गांव होंगे शामिल

राज्य चुनें
Noida Authority Land Acquisition: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में विकास को गति देने के लिए 'न्यू नोएडा सिटी' बसाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है. जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस नए शहर की पूरी जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी संभाल रही है. दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य इलाके को एक आधुनिक इंडस्ट्रियल हब बनाना है. इस योजना से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और दिल्ली के बीच व्यापारिक रास्ते भी बेहद आसान हो जाएंगे.
पहले चरण में 37 गांवों में जमीन अधिग्रहण
इस विशाल प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत कुल 37 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसमें गौतम बुद्ध नगर जिले के 13 गांव और बुलंदशहर जिले के 24 गांव शामिल हैं. इन गांवों के राजस्व रिकॉर्ड, मालिकाना हक और जमीन की मौजूदा स्थिति की जांच करने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार ग्राउंड सर्वे कर रही हैं. किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए. जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने के साथ ही वहां की सीमाओं, फसलों और मौजूदा निर्माण कार्य का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है.
किसानों के लिए मुआवजे की दर और सुविधाएं
नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की दर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की है. अगर इसे एकड़ के हिसाब से देखें तो यह मुआवजा लगभग 1.75 करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है. खास बात यह है कि यह दर यमुना प्राधिकरण द्वारा जेवर एयरपोर्ट के लिए दी गई संशोधित दरों के बिल्कुल बराबर है. जमीन अधिग्रहण की इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो नए विशेष कार्याधिकारियों की तैनाती भी की गई है, जिनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी लगभग 20 गांवों की होगी. जमीन मिलने के बाद अथॉरिटी इस पूरे क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज नेटवर्क, बिजली और पानी की लाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगी.
मास्टर प्लान 2041 और विकास के चार चरण
न्यू नोएडा का मास्टर प्लान 2041 के तहत कुल 209 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें कुल 84 गांव आते हैं. इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को 18 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था. इस शहर को कुल चार चरणों में विकसित किया जा रहा है. पहले चरण का काम वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा जिसके तहत 3165 हेक्टेयर जमीन पर काम होगा. इसके बाद दूसरा चरण 2027 से 2032 तक, तीसरा चरण 2032 से 2037 तक और चौथा चरण 2037 से 2041 तक चलेगा. योजना के मुताबिक न्यू नोएडा की कुल जमीन का लगभग 40 फीसदी हिस्सा पूरी तरह से उद्योगों के लिए आरक्षित रखा गया है.
दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से सीधा संपर्क
यह नया शहर देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे यानी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधे जुड़ेगा. इसके माध्यम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और देश के पश्चिमी हिस्सों के बीच सामानों की आवाजाही और ट्रांसपोर्टेशन बेहद तेज हो जाएगी. नोएडा एयरपोर्ट के पास होने के कारण इस इलाके में एयर कार्गो और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की असीम संभावनाएं पैदा होंगी. कुल मिलाकर, न्यू नोएडा सिटी केवल एक बसावट नहीं बल्कि आने वाले समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी.