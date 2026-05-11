दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक की राह होगी आसान, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बनेगा 10 लाइन का बाईपास रोड

नोएडा/भूपेश प्रताप: ​नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगामी संचालन को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भविष्य के हिसाब से तैयार करने की बड़ी योजना बनाई है। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को कम करने के लिए अब नोएडा एक्सप्रेसवे का विकल्प तैयार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली से जेवर तक सफर और भी तेज व सुगम हो सकेगा.

प्राधिकरण की योजना के अनुसार

यमुना किनारे स्थित पुश्ता रोड को चौड़ा कर 10-लेन का बाईपास बनाया जाएगा. यह मार्ग सेक्टर 94 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव तक जाएगा, जहाँ यह यमुना एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा. वर्तमान में यह सड़क चार लेन की है, जिसे शुरुआती चरण में छह लेन और फिर भविष्य की जरूरतों के हिसाब से दस लेन तक विस्तारित किया जाएगा.

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​इस कॉरिडोर को प्रभावी बनाने के लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड को भी इस परियोजना से जोड़ा जा रहा है. दिल्ली के मयूर विहार से महामाया फ्लाईओवर तक बन रहे 5.9 किलोमीटर लंबे चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जोरों पर है और इसके अगले साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है. इसके साथ ही, महामाया फ्लाईओवर से ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन तक एक नया 1.4 किलोमीटर का एलिवेटेड लिंक रोड भी बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक बिना एक्सप्रेसवे पर फंसे सीधे पुश्ता रोड तक पहुँच सके.

UPEIDA सिंचाई विभाग ने निरीक्षण किया

​नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने बताया कि एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ना तय है, इसलिए पुश्ता रोड का पुनर्विकास बेहद जरूरी है. इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) और सिंचाई विभाग ने निरीक्षण कर लिया है. फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाई जाएगी और इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे.

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