/नोएडा में बनेगी सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड, जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफर होगा आसान; जानें कितना होगा खर्च और क्या है रूट मैप

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Jewar Airport to Delhi Elevated Road: उत्तर प्रदेश के नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने और जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. नोएडा प्राधिकरण को शहर की सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर मिल गई है. इस डीपीआर को आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है. प्रस्तावित एलिवेटेड रोड करीब 2 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची होगी। इसके निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
चिल्ला एलिवेटेड रोड के विस्तार के तौर पर बनेगी सड़क
प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को मौजूदा चिल्ला एलिवेटेड रोड के विस्तार के रूप में विकसित करने की योजना है. छह लेन की यह सड़क नोएडा में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है. खास बात यह है कि यह सड़क मैजेंटा मेट्रो लाइन के ऊपर से गुजरेगी। इसके बाद यह सेक्टर-94 के पास यमुना तटबंध पर उतरेगी.
इस परियोजना का मकसद नोएडा से जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली के बीच तेज और सुगम कनेक्टिविटी तैयार करना है. आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में सड़क नेटवर्क पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए इस एलिवेटेड रोड को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
मैजेंटा मेट्रो के ऊपर से गुजरेगी एलिवेटेड रोड
डीपीआर के मुताबिक, एलिवेटेड रोड की ऊंचाई करीब 20 मीटर होगी. यह मैजेंटा मेट्रो लाइन के ऊपर से निकलेगी. इसके लिए सड़क की ऊंचाई और डिजाइन को इस तरह तैयार किया गया है कि मेट्रो और सड़क यातायात दोनों की आवाजाही प्रभावित न हो. डीपीआर में सड़क को जोड़ने के लिए चार रैंप या कनेक्टर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इन कनेक्टर के जरिए अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को एलिवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने की सुविधा मिल सकेगी. इससे सड़क का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है.
जेवर एयरपोर्ट से आने वाले वाहनों को मिलेगा सीधा रास्ता
नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक के मुताबिक, इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा जेवर एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को मिलेगा. एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले वाहन एलिवेटेड रोड के जरिए सीधे दिल्ली की ओर जा सकेंगे.
इसका फायदा यह होगा कि यात्रियों को रास्ते में कई प्रमुख चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की जरूरत कम पड़ेगी. इससे सफर का समय घट सकता है और दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो सकता है.
प्राधिकरण कर रहा डीपीआर की जांच
डीपीआर मिलने के बाद नोएडा प्राधिकरण की टीम इसका अध्ययन कर रही है. अधिकारियों की ओर से परियोजना के तकनीकी और दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल डीपीआर में बड़े बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है. परियोजना के पूरा होने के बाद नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होने की उम्मीद है. साथ ही दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद
नोएडा में लगातार बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या और जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए इस एलिवेटेड रोड को भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. छह लेन की यह सड़क ट्रैफिक को जमीन से ऊपर ले जाकर कई जगहों पर होने वाले जाम और सिग्नल की परेशानी को कम कर सकती है.