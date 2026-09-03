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नोएडा में बनेगी सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड, जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफर होगा आसान; जानें कितना होगा खर्च और क्या है रूट मैप

Noida Chilla Elevated Road Extension: नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली के बीच सफर सुगम बनाने के लिए आईआईटी रुड़की ने 2 किमी लंबी और 20 मीटर ऊंची 6-लेन एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार की है. चिल्ला एलिवेटेड का यह विस्तार ₹350 करोड़ में मैजेंटा मेट्रो के ऊपर से गुजरेगा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Sep 03, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:41 PM IST
नोएडा में बनेगी सबसे ऊंची एलिवेटेड रोड, जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली तक का सफर होगा आसान; जानें कितना होगा खर्च और क्या है रूट मैप

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Jyoti Kumari

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ज्योति कुमारी डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सितंबर 2025 से काम कर रही हैं. ज्योति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर तथ्य-आधारित, विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष डिजिटल खबरें लिखती हैं. जेंडर से जुड़े संवेदनशील विषयों और जनसरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य केंद्र रहा है.

ज़ी मीडिया से जुड़ने से पहले, ज्योति ने स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य किया. इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर गहन और विश्लेषणात्मक लेख लिखे. ज्योति के पास यूपी-उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, सामाजिक घटनाक्रमों और ट्रेंडिंग मुद्दों पर दैनिक डिजिटल कवरेज, विश्लेषण और तथ्य-जांच पर पकड़ है.

ज्योति ने देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. जामिया में उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उनकी रिसर्च, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और मीडिया एथिक्स (पत्रकारिता के मूल्यों) को मजबूत किया. पत्रकारिता और लेखन के अलावा, ज्योति को पुस्तकें और साहित्य पढ़ने का गहरा शौक है। समसामयिक विषयों, सामाजिक इतिहास और विभिन्न विधाओं की किताबें पढ़ना उनकी विश्लेषणात्मक सोच और लेखन शैली को और अधिक समृद्ध बनाता है.

ज्योति कुमारी से आप jktiwari1998@gmail.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप ज्योति कुमारी से एक्स (ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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