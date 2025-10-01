Advertisement
दिवाली से पहले नोएडावासियों को मिलेगा भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा! ग्रेटर नोएडा और दादरी तक फर्राटा भरेंगे वाहन

Noida Bhangel Elevated Road: नोएडावासियों को दिवाली से पहले भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा मिलने वाला है. कुछ एक छोटे कामों को छोड़कर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. नोएड प्राधिकरण ने इसके शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 01, 2025, 01:12 PM IST
Noida: नोएडा के लोगों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिलने वाला है. लंबे इंतजार के बाद भंगेल एलिवेटेड रोड जनता के लिए खुलने वाला है. नोएडा प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए समय मांगा है. उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में इनका उद्घाटन हो सकता है.

दादरी-सूरजपुर-छलेरा (डीएससी) मार्ग पर बना भंगेल एलिवेटेड रोड यातायात की बड़ी समस्या को दूर करेगा. सेक्टर-41 आगाहपुर से लेकर फेज-2 नाले तक बने इस मार्ग से सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा और दादरी की ओर आना-जाना काफी आसान हो जाएगा. जून 2020 में शुरू हुआ यह प्रॉजेक्ट अब पूरी तरह तैयार है, केवल लाइट लगाने और कुछ छोटे कार्य अंतिम चरण में हैं.

निर्माण में देरी को लेकर 150 करोड़ के भुगतान का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
हालांकि, इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान भुगतान को लेकर विवाद भी सामने आया है. यूपी राज्य सेतु निगम और नोएडा अथॉरिटी के बीच बढ़ी हुई लागत को लेकर तनातनी हाई कोर्ट तक पहुंच गई है. सेतु निगम का कहना है कि अथॉरिटी पर 150 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसे वसूलने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी. निगम का आरोप है कि कई बार नोटिस भेजने के बावजूद अथॉरिटी ने जवाब नहीं दिया. इस पर निगम ने कोर्ट से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है. अगस्त में दाखिल याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर में सुनवाई हो सकती है.

भुगतान विवाद के चलते कई काम अधर में पड़े
भुगतान विवाद के चलते एलिवेटेड रोड के नीचे सर्विस रोड और नालियों का निर्माण अभी अधूरा पड़ा है. सेतु निगम का कहना है कि बढ़े हुए खर्च के कारण इन कार्यों को पूरा करना संभव नहीं है. इसके लिए नोएडा अथॉरिटी से 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन की मांग की गई है.

उधर, नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि मामला आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा और एलिवेटेड रोड अक्टूबर में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. अब उम्मीद यही है कि दिवाली से पहले लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और नोएडा एक नई सौगात का गवाह बनेगा.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

