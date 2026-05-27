नोएडा साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ₹2.10 करोड़ की ठगी में खाता उपलब्ध कराने वाला गिरफ्तार

Noida NIA Officer Scam: कमिश्नर के निर्देशन में नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगों को खाता उपलब्ध कराने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हरियाणा निवासी अमन के रूप में हुई है. शातिर अभियुक्त खाते को साइबर ठगों ने ₹2.10 करोड़ की ठगी के लिए इस्तेमाल किया था.

एडीसीपी नोएडा ने दी जानकारी

साइबर ठगों ने झूठी गिरफ्तारी का भय दिखाकर पीड़ित के साथ ₹ 2.10 करोड़ की ठगी की थी. आरोपी के बैंठ खाते में ठगी से जुड़े 2.20 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे. बताया जा रहा है कि ठगों ने खुद को एनआईए अधिकारी बताकर पीड़ित को टेरर फंडिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी. नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने शातिर अभियुक्त को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. शातिर अभियुक्त के दो साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इसकी जानकारी एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने दी है.

झूठी गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का बैंक खाता साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया गया था. पुलिस का कहना है कि 10 अप्रैल 2026 को पीड़ित को फोन कर खुद को एनआईए पुणे का अधिकारी बताया और पीड़ित से कहा कि उसके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों के टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुआ है. आरोपियों ने गिरफ्तारी का भय दिखाते हुए व्हाट्सएप पर आरबीआई के नाम से फर्जी पत्र और वारंट भेजे. ताकि पीड़ित को डराया जा सके. इस तरह डर बैठाकर साइबर ठगों ने पीड़ित से कुल 2 करोड़ 10 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए.

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कई राज्यों में दर्ज हैं शिकायतें

पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब एक और आरोपी अमन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में पता चला है कि उसके बैंक खाते में इस साइबर ठगी से संबंधित 2.20 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी के बैंक अकाउंट को म्यूल अकाउंट के रूप में किया गया था. आरोपी के बैंक खातों के खिलाफ केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज है.

एजीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि साइबर थाना नोएडा में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था. मामले में 2.10 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी. उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. इस म्यूल अकाउंट के संबंध में कई राज्यों में भी शिकायतें दर्ज हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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