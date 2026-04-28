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नोएडा में साइबर ठगों का नया जाल, बुजुर्ग दंपत्ति से 85 लाख रुपये की ऐंठे; जानिए कैसे बनाया अपना शिकार?

Noida Cyber Fraud: नोएडा सेक्टर-51 स्थित केंद्रीय विहार के बुजुर्ग दंपत्ति को सीबीआई का डर दिखाकर साइबर ठगों ने 85 लाख रुपये की ठगी की गई है. साइबर ठगों ने बताया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. जांच में सहयोग करना पड़ेगा. साइबर ठगों ने यह भी बताया कि अगर इसकी जानकारी किसी और को दी तो हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:20 PM IST
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Noida Cyber Fraud
Noida Cyber Fraud

Noida Cyber Fraud: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-51 स्थित केंद्रीय विहार के 84 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति से साइबर ठगी हुई है. यहां ठगों ने सीबीआई का डर दिखाकर बुजुर्ग दंपत्ति से 85 लाख रुपये ठग लिए हैं. शातिर ठगों ने न सिर्फ परमाणु ऊर्जा विभाग से रिटायर्ड अधिकारी को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डर दिखाकर लाखों रुपये ठग लिए हैं. 

क्या है ये पूरा मामला?
पीड़ित धीरेंद्र की शिकायत के मुताबिक, उन्हें 7 अप्रैल को अनजान नंबर से एक कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को बेंगलुरु साइबर सेल का अधिकारी बताया. उसने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल खरीदा गया है. इसके बाद कॉल को अन्य लोगों से जोड़ा गया, जिन्होंने खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी.

साइबर ठगों ने किया ये दावा
पीड़ित धीरेंद्र की शिकायत के मुताबिक, साइबर ठगों ने बताया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. जांच में सहयोग करना पड़ेगा, साइबर ठगों ने ये भी बताया कि अगर इसकी जानकारी किसी और को दी तो हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे. इसके अलावा साइबर ठगों ने यह भी बताया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.

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अलग-अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर
रिपोर्ट्स की मानें तो 7 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ की. साइबर ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों से जुड़ा बताकर पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा. गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती का डर दिखाते हुए उनसे बैंक खातों की जानकारी हासिल कर ली और पैसे ट्रांसफर करवाए गए. उनके झांसे में आकर पीड़ित ने 13 अप्रैल को 30 लाख रुपये और 21 अप्रैल को 55 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए.

पीड़ित को ठगी का एहसास
साइबर ठगों ने इसे 'मनी ट्रेल वेरिफिकेशन' का हिस्सा बताते हुए भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम वापस कर दी जाएगी. 22 अप्रैल को ठगों ने एक फर्जी सीबीआई लेटर दिखाकर 1.24 करोड़ रुपये और जमा करने का दबाव बनाया, लेकिन इस बार पीड़ित ने मना कर दिया. इसके बाद ठगों ने संपर्क तोड़ दिया, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद 25 अप्रैल को पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और सेक्टर-36 स्थित साइबर क्राइम थाने में भी मामला दर्ज कराया. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है. आपको बता दें, इन दिनों साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य एजेंसियों या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर 'नजरबंद' जैसा माहौल बनाते रहैं. फिर लोगों को इतना डरा देते हैं और दबाव बनाते हैं कि वह उनके निर्देशों का पालन करने लगते हैं. ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है. 

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