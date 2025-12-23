अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार को तगड़ा झटका, सभी आरोपियों पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Noida Akhlaq Lynching Case: नोएडा के चर्चित मॉब लिंचिंग में मारे गए अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है. नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने अखलाक हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर अखलाक की पत्नी इकरामन ने यूपी सरकार के मुकदमा वापस लेने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई पांच जनवरी 2026 को होनी है.

आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा

इससे पहले नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा को वापस लेने को लेकर शासन की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. मंगलवार को अखलाक हत्याकांड में सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा केस वापस लेने के लिए दाखिल याचिका को खरिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका महत्वहीन और आधारहीन है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा.

10 साल पहले हुई थी हत्या

बता दें कि 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक अपने परिवार के साथ थे. इस दौरान अखलाक के घर में रखे फ्रीज में गोमांस होने के शक होने में भीड़ ने पीट पीटकर मार डाला था. इसमें अखलाक की मौत हो गई थी. वहीं, अखलाक का बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था.

यूपी सरकार वापस लेना चाहती है मुकदमा

इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था. हाल ही में यूपी सरकार ने सेक्शन 321 CrPC के तहत ट्रायल कोर्ट में सभी 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए वाद दायर किया था. यूपी सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सद्भाव बहाल होगा. वहीं, पीड़ित परिवार ने यूपी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है.

यूपी सरकार समेत 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया

मोहम्मद अखलाक की पत्नी इकरामन ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इकरामन ने अपनी याचिका में यूपी सरकार समेत 21 लोगों को प्रतिवादी बनाया है, जिसमें सभी आरोपी भी शामिल हैं. इसमें इकरामन ने मांग की है कि सरकारी आदेश को रद्द किया जाए. इकरामन का मानना है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में मुकदमा वापस लेना कानून का दुरुपयोग है. गौरतलब है कि इस घटना में शामिल 18 आरोपी जमानत पर बाहर हैं. इसमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं.

पांच जनवरी 2026 को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में पांच जनवरी 2026 को सुनवाई की तारीख दी है. अब इकरामन द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार के मुकदमा वापस लेने के फैसले को चुनौती देने के बाद ये मामला एक बा​र फिर से सुर्खियों में आ गया है. पीड़ित परिवार पिछले 10 साल से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है.

