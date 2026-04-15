नोएडा में मजदूरों के हित में कंपनियों के बाहर नोटिस चस्पे, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू! डीएम ने खुद किया कंपनियों का दौरा

भूपेश प्रताप/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हालिया श्रमिक विरोध और उससे जुड़ी हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को अब ज़मीन पर लागू किया जा रहा है. इसी क्रम में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने खुद मोर्चा संभालते हुए औद्योगिक इकाइयों का दौरा किया और श्रमिकों से सीधे संवाद स्थापित किया.

डीएम ने सुनी मजदूरों की समस्याएं

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया सहित एक दर्जन से अधिक कंपनियों में पहुंचकर डीएम ने वहां काम कर रहे मजदूरों से उनकी समस्याएं जानीं. इस दौरान वेतन, कार्य परिस्थितियों और अन्य सुविधाओं को लेकर श्रमिकों की राय ली गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा.

फैक्ट्रियों के गेट पर चस्पाए गए निर्देशों के नोटिस

प्रशासन ने सभी कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हाई पावर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों को फैक्ट्री के मुख्य गेट पर नोटिस के रूप में चस्पा किया जाए, ताकि हर श्रमिक को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके. डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा यदि किसी भी श्रमिक के साथ अन्याय किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

"न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात अफवाह"

वहीं, उच्चस्तरीय कमेटी ने प्रेस वार्ता में यह भी स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये किए जाने की खबर पूरी तरह भ्रामक थी. अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया अभी केंद्र और राज्य स्तर पर विचाराधीन है. इस अफवाह के चलते ही श्रमिकों में असंतोष बढ़ा और हालात बिगड़े.

वेतन वृद्धि पर क्या बोले मजदूर

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कुछ बाहरी तत्वों ने श्रमिकों की जायज मांगों की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की. अब ऐसे तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, श्रमिकों ने भी साफ किया है कि वे वेतन वृद्धि चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं.

डीएम मेधा रूपम ने मजदूरों और फैक्ट्री प्रबंधन दोनों से अपील की कि किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में शांति व सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का खुला राज! सोशल मीडिया पर साजिश; एक ही ग्रुप कई जगह एक्टिव, करीब 400 गिरफ्तार