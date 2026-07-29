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नोएडा में दर्दनाक हादसा! खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, प्राधिकरण पर उठे सवाल

नोएडा में खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. राहगीरों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए नाले को तत्काल ढकने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:16 PM IST
नोएडा में दर्दनाक हादसा! खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, प्राधिकरण पर उठे सवाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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