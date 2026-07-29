/नोएडा में दर्दनाक हादसा! खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, प्राधिकरण पर उठे सवाल

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बता दें कि ट्रांसफार्मर के पीछे बिना ढके पड़े नाले में मुंह के बल गिरने और सिर पानी व कीचड़ में डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके के लोगों में नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नोएडा सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव की बताई जा रही है. मृतक की पहचान मामूरा गली नंबर 7 निवासी रुमाल सिंह (70) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ के रहने वाले थे. स्थानीय निवासियों के अनुसार, रुमाल सिंह नाले के पास टॉयलेट करने गए थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वे नाले में जा गिरे. नाले का ऊपरी हिस्सा खुला होने के कारण उनका सिर और ऊपरी धड़ पानी में पूरी तरह डूब गया.
डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया
आस-पास से गुजर रहे राहगीरों ने जब उन्हें देखा, तो तुरंत कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. हालांकि, तब तक बुजुर्ग का शरीर अकड़ चुका था. उन्हें तत्काल निकटतम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद बुजुर्ग को नाले से निकाले जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 5 पर उठे गंभीर सवाल
यह हादसा नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 5 क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी क्षेत्रों में खुले नाले और नालियां खुलेआम मौत को दावत दे रही हैं. वर्क सर्किल 5 के सीनियर मैनेजर (SM) राजकमल सिंह और संबंधित विभाग की अनदेखी को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है. वहीं इस घटना पर क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर में बीते दिनों भी खुले नालों और गड्ढों में गिरने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी चेत नहीं रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही थाना फेस-3 पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस का आधिकारिक बयान
बुधवार को 'डायल-112' के माध्यम से मामूरा में नाले के पास शव मिलने की सूचना मिली थी. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. शुरुआती जांच में शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं. परिजनों को सूचित कर दिया गया है तथा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
खुले नाले बन रहे जानलेवा
मामूरा के स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस खुले नाले को ढका नहीं गया और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे. लगातार हो रहे हादसों ने एक बार फिर नोएडा में नागरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के रख-रखाव की पोल खोल कर रख दी है.
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