/नोएडा में दर्दनाक हादसा! खुले नाले में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, प्राधिकरण पर उठे सवाल

नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 5 पर उठे गंभीर सवाल

यह हादसा नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 5 क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी क्षेत्रों में खुले नाले और नालियां खुलेआम मौत को दावत दे रही हैं. वर्क सर्किल 5 के सीनियर मैनेजर (SM) राजकमल सिंह और संबंधित विभाग की अनदेखी को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है. वहीं इस घटना पर क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर में बीते दिनों भी खुले नालों और गड्ढों में गिरने से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी चेत नहीं रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही थाना फेस-3 पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.