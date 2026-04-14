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मजदूरों के बाद अब घरों में काम करने वाली मेड्स भी उतरीं सड़क पर, आवासीय सोसायटियों तक पहुंचा वेतन वृद्धि मुद्दा!

Noida Employee Protest: नोएडा में श्रमिका का प्रदर्शन जारी हैं. मंगलवार को भी हिंसा की घटनाएं सामने आईं. इस बीच घरों में काम करने वालीं महिलाएं भी अब सड़क पर उतर आई हैं.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:58 PM IST
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Noida Employee Protest
Noida Employee Protest

Noida Employee Protest: नोएडा में मंगलवार को भी श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन जारी रहा. मंगलवार को भी मजदूर सड़कों पर उतरे और फैक्ट्री में तोड़फोड़ की. हालांकि, यूपी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है. इस बीच घरों में काम करने वाली मेड्स भी वेतन वृद्धि को लेकर सड़कों पर उतर आईं. 

नोएडा में विरोध प्रदर्शन जारी
मंगलवार को नोएडा सेक्टर 121 स्थित cleo county के पास घरों में काम करने वाली मेड्स एकत्रित हुईं और अचानक विरोध प्रदर्शन करने लगीं. बताया गया कि इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई. सड़कों पर शीशे के कांच बिखरे पड़े. सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं को खदेड़ा.  

मेड्स ने की वेतन बढ़ाने की मांग 
घरों में कालाओं काम करने वालीं महि आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा. घरों में काम करने वाली इन महिलाओं का कहना है कि श्रमिकों की तरह उनका भी न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए. उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए. नोएडा में श्रमिकों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग के बाद अब मेड्स ने भी वेतन वृद्धि को लेकर आवाज बुलंद कर दी है. 

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नोएडा में जमकर मचा था बवाल 
बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को नोएडा के कई इलाकों में बवाल की घटनाएं सामने आई थीं. फैक्ट्री मजदूर सड़कों पर उतरकर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस से हिंसक झड़प भी हो गई. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को काबू में पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे. साथ ही लाठीचार्ज भी किया. हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थीं.  

यह भी पढ़ें : नोएडा में हिंसक प्रदर्शन का खुला राज! सोशल मीडिया पर साजिश; एक ही ग्रुप कई जगह एक्टिव, करीब 400 गिरफ्तार

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