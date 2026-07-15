/नोएडा के मामूरा गांव में भीषण अग्निकांड, दो लोगों की मौत, कई परिवार बचाये गए, सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस और फायर विभाग घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं. शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.