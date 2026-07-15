/नोएडा के मामूरा गांव में भीषण अग्निकांड, दो लोगों की मौत, कई परिवार बचाये गए, सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

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राजू राज/नोएडा: नोएडा के मामूरा गांव में मंगलवार को एक बहुमंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दमकल विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से करीब 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है.
इलेक्ट्रिक बाइक से उठी चिंगारी बनी हादसे की वजह
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मकान के भीतर खड़ी एक इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग हुई. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भवन में तेजी से फैल गई. आग के साथ उठे घने धुएं के कारण लोगों को बाहर निकलने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा.
धुएं और आग के बीच फंसे दर्जनों परिवार
हादसे के समय इमारत में लगभग 50 परिवार मौजूद थे. आग फैलते ही पूरे भवन में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
दमकल कर्मियों ने चलाया बड़ा रेस्क्यू अभियान
सूचना मिलते ही फेज-3 थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इमारत में फंसे सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. राहत अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया.
दो लोगों की नहीं बच सकी जान
रेस्क्यू अभियान के बावजूद दो लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी. आशंका है कि दोनों की मौत धुएं में दम घुटने या आग की चपेट में आने से हुई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस और फायर विभाग घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं. शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.
वहीं सूचना मिलते ही सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को घायलों और हताहतों के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं.
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