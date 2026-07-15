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नोएडा के मामूरा गांव में भीषण अग्निकांड, दो लोगों की मौत, कई परिवार बचाये गए, सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

Noida Fire News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिये है. हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है.

Written ByRaju RajEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 15, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:35 PM IST
नोएडा के मामूरा गांव में भीषण अग्निकांड, दो लोगों की मौत, कई परिवार बचाये गए, सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

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Raju Raj

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Raju Raj पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह बीते 11 सालों से Zee News के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़े हुए हैं. खोजी पत्रकारिता में उनकी मजबूत पकड़ है और वे स्पेशल और एक्सक्लूसिव खबरों को सामने लाने के लिए जाने जाते हैं.

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