Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3238246
Zee UP-UttarakhandNoida

Noida Fire Timeline: हाईराइज बिल्डिंग से फैक्ट्री तक...पिछले 2 साल में आग की बड़ी घटनाओं ने कैसे दहलाया नोएडा?

Noida Fire Timeline: गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान, एयर कंडीशनर (AC) पर ओवरलोड, और शॉर्ट सर्किट के चलते नोएडा-ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला इमारतों में आग लगने का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आइए नजर डालते हैं हाल ही के कुछ सबसे बड़े हादसों पर...

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 05, 2026, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida Fire Timeline (Photo AI)
Noida Fire Timeline (Photo AI)

NOIDA Fire Record: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसाइटियों, फैक्ट्रियों और व्यावसायिक बिल्डिंगों में पिछले 2 सालों (2024-2026) में आग लगने की कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आइए जानते हैं पांच आग की घटनाओं के बारे में..

नोएडा में शुक्रवार को दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटना सामने आई. पहली घटना में आग सेक्टर 74 स्थित आईवीवाई काउंटी सोसाइटी की 12वीं मंजिल में लगी. वहीं दूसरी घटना में आग नोएडा के सेक्टर 52 शताब्दी बिहार स्थित रेस्टोरेंट में लगी. इससे पहले भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. आइए नजर डालते हैं हाल ही के कुछ सबसे बड़े हादसों पर...

1. सेक्टर-75, IVY काउंटी सोसाइटी (जून 2026)
5 जून 2026 की शुरुआत में ही सेक्टर-75 स्थित 28 मंजिला 'आईवी काउंटी'  सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर बने एक फ्लैट में भीषण आग लग गई. वजह बताई जा रही है कि फ्लैट के अंदर मंदिर के पास रखे एयर कूलर में शॉर्ट सर्किट होना बताया गया. आग इतनी तेजी से फैली कि धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया और ऐहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग खाली करानी पड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

 2. सेक्टर-52, पीजी (PG) व हॉस्टल भवन (जून 2026)

5 जून को ही आईवी काउंटी की घटना वाले दिन ही सेक्टर-52 के शताब्दी विहार इलाके में एक पीजी/हॉस्टल और उसके निचले हिस्से में संचालित रेस्टोरेंट वाले भवन में अचानक भीषण आग लग गई.  दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह स्थिति पर काबू पाया

3. सेक्टर-59, स्पार्क मिंडा कंपनी ( 30 मई 2026)
मई 2026 के अंत में सेक्टर-59 स्थित स्पार्क मिंडा कंपनी की बिल्डिंग में बेहद विनाशकारी आग लगी.  आग बुझाने के लिए दमकल की दो दर्जन (24 से ज्यादा) गाड़ियों को जूझना पड़ा था, जिससे लाखों का नुकसान हुआ

4. सेक्टर-4, कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड (12 मार्च 2026)
12 मार्च 2026 में सेक्टर-4 स्थित एक इलेक्ट्रिक मीटर बनाने वाली फैक्ट्री (कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड) की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई.  इस हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर करीब 240 कर्मचारी फंसे हुए थे.  दमकल कर्मियों ने खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाला, जिसमें दम घुटने और भगदड़ के कारण करीब 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

5.  ला रेसिडेंशिया सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट (अप्रैल 2026)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेकजोन-4 स्थित 'ला रेसिडेंशिया' सोसाइटी के एक टावर के 12वें फ्लोर पर देर रात अचानक आग भड़क उठी. शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग में पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया, हालांकि परिवार समय रहते बाहर निकल आया था.

 इन हादसों के मुख्य कारण और उठते सवाल 
नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस (NOFAA) और स्थानीय निवासियों के मुताबिक, लगातार हो रही इन घटनाओं ने हाईराइज बिल्डिंगों के सुरक्षा ऑडिट की पोल खोल दी है:  बढ़ता लोड: गर्मियों में एसी और हैवी अप्लायंसेज के चलते इंटरनल वायरिंग का लोड न संभाल पाना।मेंटेनेंस की कमी: कई सोसाइटियों में समय पर फायर फाइटिंग सिस्टम (जैसे स्प्रिंकलर और फायर हाइड्रेंट) का काम न करना.

नोएडा के सेक्टर 75 की सोसायटी में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां

Noida Fire Incident: नोएडा में आग का डबल अटैक! सेक्टर-75 के बाद सेक्टर 52 स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण अग्निकांड

नए 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी, नोएडा सीधे जुड़ेगा दिल्ली-मुंबई समेत तीन बड़े एक्सप्रेसवे से!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

 

TAGS

Noida Fire Timelinemajor fires rocked NoidaUP Newsfire incidents in noida

Trending news

Noida Fire Timeline
हाईराइज से फैक्ट्री तक....पिछले 2 साल में आग की बड़ी घटनाओं ने कैसे दहलाया नोएडा?
Maharajganj News
मोदी सरकार के 12 साल: विकास और जनकल्याण पर केंद्रित रहा कार्यकाल, बोले पंकज चौधरी
Gorakhpur Weather today
आंधी-बारिश और गिरेंगे ओले, पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी!
Kanpur News
कानपुर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार, 10 गिरफ्तार
UP panchayat election
पंचायत चुनाव में देरी और प्रशासक नियुक्ति को चुनौती, आज इलाहाबाद HC में अहम सुनवाई
Lucknow news
CM योगी के जन्मदिन पर संदेशों का तांता, जानें देश भर के नेताओं ने कैसे दी बधाई
prayagraj news
सीएम योगी के जन्मदिन और 'विश्व पर्यावरण दिवस' पर दशाश्वमेध घाट पर उमड़ा जनसैलाब
Bareilly Weather Today
पश्चिमी यूपी में होगी झमाझम, 40+ जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट!
Noida fire
नोएडा में आग का डबल अटैक!सेक्टर-75 के बाद सेक्टर 52 स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग
up breaking news
UP Breaking News Live: CM योगी का जन्मदिन आज, एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू, लखनऊ में राजनाथ करेंगे बायोयुग ग्रीन कमांड की लॉन्चिंग