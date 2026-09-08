/नोएडा के छात्र को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा, शांति भंग के मामले में 5 लाख का नोटिस

SFI ने की नोटिस की कड़ी आलोचना -स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने अक्षत त्रिपाठी को जारी किए गए नोटिस की कड़ी आलोचना की है. संगठन ने इसे विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को डराने और दबाव बनाने की कोशिश बताया है. SFI का कहना है कि जंतर-मंतर के प्रदर्शन में पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे. संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर असहमति की आवाज को दबाने के लिए कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.