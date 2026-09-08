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नोएडा के छात्र को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा, शांति भंग के मामले में 5 लाख का नोटिस

गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र और SFI नेता अक्षत त्रिपाठी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के चलते ₹5 लाख का नोटिस जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने ईकोटेक-1 पुलिस की रिपोर्ट पर BNSS की धारा 130 के तहत यह कार्रवाई की है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 08, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:26 PM IST
नोएडा के छात्र को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा महंगा, शांति भंग के मामले में 5 लाख का नोटिस
Image Credit: noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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