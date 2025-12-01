तैयार हो जाइए! नोएडा एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू...खरमास से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा?

Noida Jewar Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है. पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं. पीएम मोदी उद्घाटन के मौके पर जनसभा भी कर सकते हैं. इसकी तैयारी की जा रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब शुरू होगा?

दरअसल, 14 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है. इससे पहले नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय को 7, 8 और 9 दिसंबर की तारीखें भेजी गई हैं. ज्यादातर संभावना है कि 9 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है. पीएम मोदी की जनसभा को भव्य बनाने के लिए सामान पहुंचना शुरू हो गया है. कार्यक्रम कराने वाली एजेंसी को सात दिसंबर तक जनसभा स्थल को तैयार करने को कहा गया है.

सीएम योगी ने तैयारियों का लिया था जायजा

बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम दौर में है. फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है. वहीं, एयरड्रोम लाइसेंस मिलने का भी इंतजार किया जा रहा है. बीते दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचकर नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी. साथ ही जनसभा स्थल का भी दौरा किया था. यमुना प्राधिकरण के सीईओ और NIAL के चेयरमैन राकेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल अभी कोई भी तिथि तय नहीं हो पाई है.

14 दिसंबर से पहले हो सकता है उद्घाटन!

माना जा रहा है कि पीएम मोदी 14 दिसंबर खरमास शुरू होने से पहले उद्घाटन कर सकते हैं. 14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं. ऐसे में नोएडा एयरपोर्ट को 14 दिसंबर से पहले शुरू किया जा सकता है. उद्घाटन के दिन ही घरेलू फ्लाइट शुरू हो जाएगी. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में यह एयरपोर्ट दिन के समय डोमेस्टिक फ्लाइट्स या घरेलू उड़ानों के लिए ही खुलेगा. जैसे-जैसे सुरक्षा जांच और सिस्टम ठीक होते जाएंगे, वैसे-वैसे रात की सेवाएं भी शुरू की जाएंगी.

