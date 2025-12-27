नोएडा एयरपोर्ट से अभी शुरू नहीं होगी उड़ान, ऑडिट रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन, सामने आई ये बड़ी वजह

Noida Airport Security Audit News: यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) से उड़ान पर खतरा मंडरा रहा है. यह एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा है. सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में नोएडा एयरपोर्ट 25 से ज्यादा मानकों पर फेल पाया गया है. जिससे उड़ान में अभी समय लगेगा.

सिक्योरिटी ऑडिट में मिली कमियां

नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कई डेडलाइन मिस हुई है. जनवरी 2026 में अब इसे शुरू करने की बात कही गई. हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नोएडा एयरपोर्ट के जनवरी में शुरू होने का जिक्र किया था, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट (Security Audit) में कुछ खामियां मिली है, जिससे इसका पहला चरण मार्च के बाद ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, कमियों को तेजी से दूर करने पर काम हो रहा है.

रिपोर्ट ने बढ़ाई सबकी टेंशन

सूत्रों के मुताबिक, नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने की तारीख तय करने से पहले ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यॉरिटी (BCAS) और मंत्रालय के अधिकारियों ने सुरक्षा जांच की है. जिसमें 25 से ज्यादा पॉइंट्स पर कमियां मिली हैं. फिलहाल इसकी बाउंड्री वॉल ही अधूरी है. मानकों की मानें तो नोएडा एयरपोर्ट की चारदीवारी कंक्रीट की होनी चाहिए और जमीन में करीब तीन फुट अंदर से शुरू होनी चाहिए. ताकि, जानवर या इंसान नीचे से सुरंग बनाकर अंदर न आ सके.

यात्रियों की सुरक्षा जांच का काम

करीब 5 किलोमीटर पेरीमीटर पर ही इस एयरपोर्ट पर कंक्रीट की दीवार है, बाकी में फेंसिंग की गई है. इसके अलावा जब एयरपोर्ट में यात्रियों की सुरक्षा जांच का काम पूरा होता है, तब यात्री और बाहरी लोगों का संपर्क पूरी तरह खत्म होता है. यहां अंदर जाकर भी दोनों का संपर्क बना हुआ है. इसके लिए दीवार खड़ी करनी जरूरी है.

कब मिलेगी एनओसी?

नोएडा एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के लिए प्रॉपर वॉच टावर भी नहीं बनी है. न ही लाइट का सही प्रबंध है. सिक्योरिटी मोर्चे (Security Front) भी सिटी साइड में नहीं बने हैं. ताकि, बाउड्री वॉल से कोई ना कूदे. इसके लिए PIDS सिस्टम पूरी तरह प्रभावी नहीं है. यहां 6 हजार कैमरे लगने वाले थे, जिनमें से अभी सिर्फ एक हजार कैमरे ही लगे हैं. इतना ही नहीं एयरपोर्ट में एयरोब्रिज भी अभी तैयार नहीं है. अब जब तक सभी मानक पूरे नहीं होंगे, एनओसी भी नहीं मिलेगी.

