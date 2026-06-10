संचालन की भविष्य की राह

सफल परीक्षणों के बाद, फ्लाइट संख्या 6E 5602 के रूप में विमान सुबह 11:45 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हुआ. यह ट्रायल न केवल तकनीकी मानकों पर खरा उतरा, बल्कि एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों और संचालन प्रबंधन के लिए भी एक बड़ी सफलता है. इन परीक्षणों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से पूर्ण व्यावसायिक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है. इस उपलब्धि के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर के लिए एक नए विमान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, जिससे भविष्य में हवाई यातायात सुगम होगा और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी.