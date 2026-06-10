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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आगामी 15 जून से प्रस्तावित विमानन सेवाओं के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान के साथ 'टर्नअराउंड ट्रायल' का सफल आयोजन किया गया. यह परीक्षण एयरपोर्ट की ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए 'ऑपरेशन रेडीनेस एंड ट्रांसफर' कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें विमानन प्रणाली और ग्राउंड ऑपरेशंस ने अपनी मजबूती का प्रमाण दिया है.
परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया
इस महत्वपूर्ण ट्रायल के लिए इंडिगो का ए-320 विमान (उड़ान संख्या 6E 5601) दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 8:15 बजे रवाना हुआ. यह विमान नोएडा के हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही तकनीकी मानकों के परीक्षण में जुट गया. विमान ने रनवे के ऊपर कई बार चक्कर लगाते हुए रनवे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और आरएनपी की सटीकता को जांचा। विमान ने विभिन्न कोणों और ऊंचाइयों से होकर गुजरते हुए सुबह 9 बजे रनवे 28 पर पहली सफल लैंडिंग की. इसके बाद, रनवे 10 की अप्रोच प्रक्रियाओं को परखा गया और विमान ने दोबारा 10 बजे सटीक लैंडिंग की.
ग्राउंड ऑपरेशंस और कार्यकुशलता
लैंडिंग के बाद विमान को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत एप्रेन एरिया में ले जाया गया, जहां ग्राउंड स्टाफ ने टर्नअराउंड प्रक्रियाओं का सघन परीक्षण किया. इसमें विमान की डॉकिंग, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भरने की प्रक्रिया और यात्रियों के सामान व कार्गो की हैंडलिंग शामिल थी. ग्राउंड स्टाफ ने पूरी दक्षता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो एयरपोर्ट की भविष्य में यात्रियों को निर्बाध सेवा देने की क्षमता को दर्शाता है.
संचालन की भविष्य की राह
सफल परीक्षणों के बाद, फ्लाइट संख्या 6E 5602 के रूप में विमान सुबह 11:45 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हुआ. यह ट्रायल न केवल तकनीकी मानकों पर खरा उतरा, बल्कि एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों और संचालन प्रबंधन के लिए भी एक बड़ी सफलता है. इन परीक्षणों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून से पूर्ण व्यावसायिक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है. इस उपलब्धि के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर के लिए एक नए विमान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, जिससे भविष्य में हवाई यातायात सुगम होगा और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी.