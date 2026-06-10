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नोएडा एयरपोर्ट का 'सुपर टेस्ट' पास: इंडिगो विमान की सफल लैंडिंग के साथ 15 जून से उड़ान को हरी झंडी

Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आगामी 15 जून से प्रस्तावित विमानन सेवाओं के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान के साथ 'टर्नअराउंड ट्रायल' का सफल आयोजन किया गया. यह परीक्षण एयरपोर्ट की ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए 'ऑपरेशन रेडीनेस एंड ट्रांसफर' कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 10, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:21 AM IST
नोएडा एयरपोर्ट का 'सुपर टेस्ट' पास: इंडिगो विमान की सफल लैंडिंग के साथ 15 जून से उड़ान को हरी झंडी

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