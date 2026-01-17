जेवर क्षेत्र के 14 गांवों पर धनवर्षा! नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण आखिरी चरण में, जानें पूरी डिटेल

Noida Airport Third Phase: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के तीसरे चरण के लिए जेवर क्षेत्र के 14 गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में अब 20 जनवरी को प्रशासन द्वारा 4 गांव में अधिग्रहित की जा रही जमीन का अवार्ड ( जमीन के बदले में दिया जाने वाला भूमि का बाजार मूल्य, अतिरिक्त राशि और अन्य भत्ते, आदि) घोषित किया जाएगा.
Trending Photos
Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर क्षेत्र के 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में 20 जनवरी को चार गांवों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले प्रशासन द्वारा दिये जाने वाला मुआवजा (अवार्ड) घोषित किया जाएगा.
14 गांवों के अवार्ड मंडलायुक्त को भेजे गए
जिला प्रशासन ने सभी 14 गांवों के अवार्ड तैयार कर मंडलायुक्त मेरठ को भेज दिए थे. मंडलायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद अब अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) कार्यालय में अवार्ड घोषित करने की तारीख तय कर दी गई है.
इन चार गांवों का होगा अवार्ड
20 जनवरी को जेवर के निम्नलिखित चार गांवों की जमीन का अवार्ड घोषित किया जाएगा, इसमें ---
रोही गांव की 10.05 हेक्टेयर भूमि है जिसका अवार्ड सुबह 11:30 बजे घोषित होगा.
दयानतपुर गांव की 13.30 हेक्टेयर जमीन अवार्ड दोपहर 12:30 बजे घोषित होगा.
अहमदपुर चौरोली गांव की 28.28 हेक्टेयर जमीन का अवार्ड दोपहर 2 बजे घोषित होगा.
और साबौता मुस्तफाबाद गांव की 53.55 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड दोपहर 3 बजे घोषित होगा.
14 गांवों की 1857.77 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण
एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जेवर क्षेत्र के 14 गांव—थोरा, नीमका, ख्वजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीवास, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरोली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही—की कुल 1857.77 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है.
शासन ने 24 अक्टूबर को प्रभावित जमीन पर धारा 19 लागू की थी, जिसके बाद किसानों से एक महीने तक आपत्तियां मांगी गईं. आपत्तियों के निस्तारण के बाद अवार्ड तैयार कर मंजूरी के लिए भेजे गए थे.
4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा. धारा 23 के तहत अवार्ड घोषित होने की तारीख तक का बैंक ब्याज भी मूल प्रतिकर में जोड़ा जाएगा. तय मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
जल्द पूरे होंगे बाकी गांवों के अवार्ड
अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति बच्चू सिंह ने बताया कि 20 जनवरी के बाद अन्य गांवों के भी अवार्ड क्रमवार घोषित किए जाएंगे और जल्द ही मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी कर जमीन अधिग्रहण का कार्य संपन्न कराया जाएगा.
बता दें कि जल्द ही जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है. निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं. एयरपोर्ट विस्तार से न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे.
ये भी पढ़ें: जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का ऐलान, सीएम योगी ने बताया- पीएम मोदी कब करेंगे उद्घाटन