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799 रुपये के लड्डू में निकली फफूंदी! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल

Greater Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खरीदे गए 799 रुपये के बूंदी लड्डू के पैकेट में फफूंदी मिलने का एक यात्री ने दावा किया है। शिकायत सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले का संज्ञान लेते हुए यात्री से संपर्क विवरण मांगा है

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 05, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:00 PM IST
799 रुपये के लड्डू में निकली फफूंदी! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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