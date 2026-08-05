/799 रुपये के लड्डू में निकली फफूंदी! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल

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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक यात्री ने एयरपोर्ट से खरीदे गए बूंदी के लड्डू के पैकेट में फफूंदी मिलने का दावा किया है. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यात्री ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पैसे वापस करने की मांग की है.
जानकारी के मुताबिक, यात्री ने एयरपोर्ट से 400 ग्राम बूंदी के लड्डू का पैकेट 799 रुपये में खरीदा था. पैकेट खोलने पर लड्डू में फफूंदी दिखाई दी. इसके बाद उन्होंने लड्डू की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए भारत सरकार के फूड सेफ्टी विभाग, यूपी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को टैग किया.
यात्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, नमस्कार लाल स्वीट्स, आज दोपहर करीब 2 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खरीदे गए बूंदी के लड्डू के पैकेट में हमें इसी तरह की गुणवत्ता मिली है. क्या आप इस मामले में संबंधित विक्रेता के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारे पैसे वापस करेंगे?
पोस्ट के अनुसार, लड्डू के पैकेट की पैकिंग 6 जून 2026 की थी, जबकि उस पर एक्सपायरी डेट 6 अगस्त 2026 अंकित थी. एक्सपायरी अवधि के भीतर होने के बावजूद लड्डू में फफूंदी मिलने के दावे ने खाद्य गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मामले पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. एयरपोर्ट की ओर से कहा गया, इस मामले की जानकारी हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद. आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. कृपया अपने संपर्क विवरण साझा करें, ताकि संबंधित टीम आपसे संपर्क कर आवश्यक सहायता प्रदान कर सके.
फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले का संज्ञान ले लिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या कार्रवाई की जाती है और यात्री की शिकायत का किस तरह समाधान किया जाता है.
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