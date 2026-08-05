/799 रुपये के लड्डू में निकली फफूंदी! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल

ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं. एक यात्री ने एयरपोर्ट से खरीदे गए बूंदी के लड्डू के पैकेट में फफूंदी मिलने का दावा किया है. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यात्री ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पैसे वापस करने की मांग की है.