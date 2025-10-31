खुशखबरी! नोएडा एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग, सफल रहा ट्रायल रन, जानिए कब हो सकता है उद्घाटन

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) पर शुक्रवार को पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की. इससे पहले गुरुवार को खराब मौसम के कारण कल की उड़ान रद्द हुई थी, लेकिन आज मौसम साफ रहने से ट्रायल सफल रहा. यह कैलिब्रेशन फ्लाइट DGCA की निगरानी में की गई, जिसमें रनवे और नेविगेशन सिस्टम की जांच की गई.

कब हो सकता है उद्घाटन?

फ्लाइट ने ILS (Instrument Landing System), VOR, DME और लाइटिंग सिस्टम की सटीकता का परीक्षण किया. सफल लैंडिंग के साथ एयरपोर्ट पूर्ण संचालन के एक कदम और करीब पहुंच गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का यह महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ है. अब एयरपोर्ट के नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में उद्घाटन की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं.

सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान जनसभा के लिए जगह भी चिन्हित किया था. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है. एयरपोर्ट को लेकर बाकी बची तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. नोएडा एयपोर्ट पूरी तरीके से जब बनकर तैयार होगा तो इसमें कुल 5 रनवे होंगे. जिसका क्षेत्रफल 11750 एकड़ में होगा.

बनेगा नया थाना, हॉस्पिटल होंगे लिंक

इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट में एक नया थाना बनाया जाएगा. जिसको गृहमंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है. नया थाना करीब 1000 वर्ग मीटर जमीन पर बनकर तैयार होगा. भर्ती को लेकर भी जल्द आदेश जारी किया जाएगा. इसके अलावा 20 किलोमीटर के दायरे के अस्पतालों को भी लिंक किया जाएगा. जिससे हादसों की स्थिति में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके.

