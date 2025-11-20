Advertisement
Zee UP-UttarakhandNoida

नोएडा एयरपोर्ट से यूपी के इन शहरों के लिए दौड़ेंगी सीधी बसें, यात्रियों की होगी मौज

Jewar Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ समझौता किया है. इसके तहत नोएडा एयरपोर्ट को यूपी के कई शहरों से सीधा जोड़ा जाएगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:31 PM IST
Noida Airport
Noida Airport

Noida Jewar Airport: नोएडा एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है. नोएडा एयरपोर्ट को यूपी और आसपास के राज्यों से जोड़ने के लिए कवायद शुरू हो गई है. नोएडा एयरपोर्ट के लिए यूपी के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और औद्योगिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी. इसके बाद किसी भी शहर के लोग सीधे नोएडा एयरपोर्ट आ सकेंगे. आइए जानते हैं किन शहरों को सीधा फायदा होगा? 

नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा 
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ समझौता किया है. इसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन और हाथरस जैसे प्रमुख शहरों के लिए एयरपोर्ट से आने-जाने की सुविधा अब और भी आसान हो जाएगी. इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. सार्वजनिक परिवहन के जरिए भी एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे. 

इन शहरों से सीधा पहुंचेंगे एयरपोर्ट 
नोएडा–मथुरा–वृंदावन–नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ा राहत मार्ग शामिल हैं.  एनआईए–आगरा–एनआईए ताजनगरी आगरा तक सीधी पहुंच है. एनआईए–हाथरस–एनआईए जिले तक सीधी बस संचालन और शिक्षा व उद्योग के बड़े केंद्र तक निर्बाध कनेक्टिविटी है. इसके अलावा बस सेवाएं बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, हाथरस, मुरादाबाद और शिकोहाबाद सहित प्रदेश के अन्य शहरों तक विस्तारित की जाएंगी. इससे यात्रियों को अंतिम मील तक पहुंच सुनिश्चित होगी. 

एयरपोर्ट तक बेहतन कनेक्टिविटी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ शनेलमान ने कहा कि यूपीएसआरटीसी के साथ यह साझेदारी यात्रियों की सुविधा को नई ऊंचाई देगी. हमारा उद्देश्य एयरपोर्ट आने-जाने के लिए निर्बाध, आरामदायक और भरोसेमंद ग्राउंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. पहले चरण में यात्रियों का स्वागत करने से पहले ही यह सुविधा हमारे क्षेत्रीय एकीकरण और पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. 

25 से अधिक शहरों को फायदा होगा 
बता दें कि इस समझौते से एयरपोर्ट 4 राज्यों के 25 से अधिक शहरों से सीधा जुड़ जाएगा. इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क तैयार हो रहा है. पहले चरण में एयरपोर्ट एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ 12 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष को संभालने में सक्षम होगा. चौथे चरण के पूरा होने पर इसकी क्षमता 70 मिलियन यात्रियों प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी, जो इसे क्षेत्र का प्रमुख एविएशन हब बनाएगी. 

