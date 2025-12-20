जेवर एयरपोर्ट का तीसरा चरण: नए साल में 14 गांवों को मिलेंगे मुआवजे के 1499 करोड़, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूरी

नोएडा/गौतमबुद्धनगर: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर के 14 गांवों से लगभग 1,858 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का काम अब अंतिम चरण पर पहुंचता दिख रहा है. एडीएम भूमि अध्यापन कार्यालय से इन सभी गांवों के अवार्ड (documents) तैयार हो चुके हैं और मंजूरी के लिए मंडलायुक्त मेरठ को भेजे जा रहे हैं. अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक अवार्ड सार्वजनिक किए जाएंगे और नए साल की शुरुआत में प्रभावित किसानों व जमीन मालिकों के बैंक खातों में मुआवजे की सीधे धनराशि पहुंचना शुरू हो जाएगी.

अधिग्रहण पर अनुमानित कुल खर्च लगभग 8691 करोड़ रुपये है. इस राशि के राज्य सरकार हिस्से के तौर पर अब तक दो किस्तें जारी हो चुकी हैं. पहली किस्त 1315 करोड़ रुपये पहले ही वितरित हो चुकी थी और दूसरी किस्त के रूप में 1499 करोड़ रुपये हाल ही में जारी किए गए हैं. कुल मिलाकर, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की लगभग पूरी रकम कलक्टर कार्यालय गौतमबुद्धनगर को भेजी जा चुकी है.

तीसरे चरण में कौन- से गांव

तीसरे चरण का विस्तार 14 गांवों- रोही, पारोही, बनवारीवास, रामनेर, किशोरपुर, साबौता मुस्तफाबाद, दयानतपुर, अहमदपुर चौरोली, नीमका शाहजहापुर, ख्वाजपुर, थोरा, बंकापुर, मुकीमपुर सिवारा व जेवर बांगर—की 1857.88 हेक्टेयर जमीन पर संचालित है. अधिकारियों ने बताया कि अवार्ड तैयार होने के बाद, अनुमोदन के तुरंत बाद ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज होगी.

राज्य सरकार की हिस्सेदारी के अलावा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को अपनी अंश धारिता (Shareholding) के अनुसार धनराशि जमा करनी है. जिला प्रशासन द्वारा इन प्राधिकरणों को रिमाइंडर भेजे गए हैं, ताकि वे जल्द अपने हिस्से के पैसे जमा कर अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी न होने दें. इससे भी संकेत मिलता है कि परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है.

तीसरे चरण के जमीन अधिग्रहण की पूरे देश में चर्चा

प्रदेश में एयरपोर्ट के तीसरे चरण की जमीन अधिग्रहण योजना का महत्व देश भर में चर्चा में है; हाल के समाचारों में भी इस चरण में 14 गांवों और लगभग 1,857 हेक्टेयर भूमि से लगभग 16 हजार परिवारों के पुनर्वास व मुआवजे की व्यवस्था की बात सामने आई थी, जो विकास और पुनर्वास के जटिल संतुलन को दर्शाती है.

अब सवाल यह है कि सरकारी तंत्र समय पर अवार्ड जारी कर, मुआवजा भुगतान और पुनर्स्थापना समाधान तक पहुंच सकता है या नहीं. क्योंकि अगले कुछ हफ्ते में यही निर्णय इस बड़ी परियोजना की गति और स्थानीय लोगों के भरोसे को तय करेंगे.