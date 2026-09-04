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14 साल का इंतजार खत्म! जेवर के किसानों को मिली बड़ी राहत, यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री एंट्री

Noida News: जेवर के किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा पर फ्री में एंट्री मिल सकेगी. 14 साल से यहां के किसान टोल फ्री की मांग कर रहे थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:10 PM IST
14 साल का इंतजार खत्म! जेवर के किसानों को मिली बड़ी राहत, यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री एंट्री
Image Credit: AI Image

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