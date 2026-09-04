/14 साल का इंतजार खत्म! जेवर के किसानों को मिली बड़ी राहत, यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री एंट्री

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Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल में छूट की मांग कर रहे जेवर क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है. जेवर क्षेत्र के किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा पर फ्री में एंट्री कर सकेंगे. करीब 14 साल से जेवर और उसके आसपास के लोग टोल फ्री की मांग कर रहे थे. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों और स्थानीय लोगों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी. उन्हें 17 सितंबर तक जरूरी दस्तावेज जमा कर अपने वाहन का पंजीकरण करना होगा. दस्तावेजों की सत्यापन और वहां का पंजीकरण पूरा होने के बाद संबंधित वहां को टोल शुल्क से छूट की सुविधा मिल सकेगी.
17 सितंबर तक करना होगा वाहन का पंजीकरण
जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई. इसके बाद जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित आसपास के ग्रामीणों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क छूट देने का निर्णय लिया गया. इसका लाभ लेने के लिए स्थानीय लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. लोग निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वाहन की आरसी की प्रति समेत आवश्यक दस्तावेज जेवर टोल प्लाजा पर 17 सितंबर तक जमा कर दें. सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पत्र वाहनों को टोल फ्री का लाभ मिलेगा. क्षेत्र के ग्रामीण पिछले करीब 14 वर्षों से टोल में छूट की मांग कर रहे थे. अब इस निर्णय के बाद स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद है.
किसानों और स्थानीय लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
यमुना एक्सप्रेसवे जेवर क्षेत्र के ग्रामीण और किसानों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग है. टोल शुल्क के कारण स्थानीय लोगों को लगातार आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था. अब पत्र स्थानीय निवासियों के वाहनों को जेवर टोल प्लाजा पर छूट मिलने से रोजाना आने जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की बात सामने आई है, जिन लोगों को सुविधा का लाभ लेना है, उन्हें 17 सितंबर तक दस्तावेज जमा कर वाहन पंजीकृत करना होगा. लंबे समय से चली यारी मांग पर फैसला होने के बाद अब जेवर क्षेत्र के किसान और स्थानीय निवासी इस सुविधा के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं.
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