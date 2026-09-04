/14 साल का इंतजार खत्म! जेवर के किसानों को मिली बड़ी राहत, यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री एंट्री

17 सितंबर तक करना होगा वाहन का पंजीकरण

जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई. इसके बाद जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित आसपास के ग्रामीणों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल शुल्क छूट देने का निर्णय लिया गया. इसका लाभ लेने के लिए स्थानीय लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए. लोग निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वाहन की आरसी की प्रति समेत आवश्यक दस्तावेज जेवर टोल प्लाजा पर 17 सितंबर तक जमा कर दें. सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद पत्र वाहनों को टोल फ्री का लाभ मिलेगा. क्षेत्र के ग्रामीण पिछले करीब 14 वर्षों से टोल में छूट की मांग कर रहे थे. अब इस निर्णय के बाद स्थानीय लोगों में राहत की उम्मीद है.