GOOD NEWS! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया नया अपडेट, उद्घाटन की तारीखों पर सीएम योगी लगा सकते हैं अंतिम मुहर

Noida International Airport Update: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर आज अंतिम फैसला हो सकता है. इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. यहां वह एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे. साथ ही अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Noida International Airport Update: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर अंतिम मुहर लगने वाला है. सीएम योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण के लिए आने वाले हैं. जहां सीएम अंतिम फैसला ले सकते हैं. कहा जा रहा है कि जल्द ही इस परियोजना की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी में विकास रफ्तार पकड़ेगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे.
दिसंबर में एयरपोर्ट का लोकार्पण
सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे. साथ ही अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे. जब वह कार्य से संतुष्ट हो जाएंगे, तो पीएम नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय ले सकते हैं. पीएम मोदी से मुख्यमंत्री लोकार्पण पर बात कर सकते हैं. दिसंबर में इस एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है.
उद्घाटन की स्थिति होगी स्पष्ट
हाल में अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दीपक कुमार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर संशय बढ़ गया था, लेकिन शनिवार को सीएम योगी के नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उद्घाटन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.
यह भी पढ़ें: वाराणसी समेत इन शहरों में गरजेगा 'बाबा' का बुलडोजर, दालमंडी में 187 मकानों और 6 मस्जिदें होंगी जमींदोज