Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2974616
Zee UP-UttarakhandNoida

GOOD NEWS! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया नया अपडेट, उद्घाटन की तारीखों पर सीएम योगी लगा सकते हैं अंतिम मुहर

Noida International Airport Update: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर आज अंतिम फैसला हो सकता है. इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं. यहां वह एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे. साथ ही अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida News
Noida News

Noida International Airport Update: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीखों पर अंतिम मुहर लगने वाला है. सीएम योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण के लिए आने वाले हैं. जहां सीएम अंतिम फैसला ले सकते हैं. कहा जा रहा है कि जल्द ही इस परियोजना की तारीखों का ऐलान हो सकता है. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी में विकास रफ्तार पकड़ेगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे.

दिसंबर में एयरपोर्ट का लोकार्पण
सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे. साथ ही अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे. जब वह कार्य से संतुष्ट हो जाएंगे, तो पीएम नरेंद्र मोदी से उद्घाटन के लिए समय ले सकते हैं. पीएम मोदी से मुख्यमंत्री लोकार्पण पर बात कर सकते हैं. दिसंबर में इस एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है.

उद्घाटन की स्थिति होगी स्पष्ट
हाल में अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग दीपक कुमार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को हर हाल में 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर संशय बढ़ गया था, लेकिन शनिवार को सीएम योगी के नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उद्घाटन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: वाराणसी समेत इन शहरों में गरजेगा 'बाबा' का बुलडोजर, दालमंडी में 187 मकानों और 6 मस्जिदें होंगी जमींदोज

TAGS

Noida International AirportCM Yogi AdityanathAirport Inauguration DateNoida News

Trending news

Sambhal news
संभल में शुरू हुई पौराणिक 24 कोसी परिक्रमा, श्रीकृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ा गहरा नाता
UP bulldozer action
काशी समेत इन शहरों में गरजेगा 'बाबा' का बुलडोजर, दालमंडी में 187 मकानें होंगी ध्वस्त
prayagraj news
प्रयागराज में पत्रकार की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दो को दबोचा
Farrukhabad news
फर्रूखाबाद में बंम की तरह फटा गैस सिलेंडर! जोरदार धमाके से आसपास के हिले मकान
Adi Kailash Yatra
आदि कैलाश यात्रा परमिट बंद,गुंजी में होने जा रहा अल्ट्रा मैराथन,जानें क्यों लगी रोक?
uttarakhand rain alert
सर्द हवाओं ने बढ़ाई उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी, बारिश के साथ बर्फबारी के आसार
agra accident news
Agra News: बेकाबू कार ने 7 लोगों को रौंदा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, दो की हालत गंभीर
yogi government news
घटिया दवाओं की बिक्री रोकने और क्वालिटी कंट्रोल के लिए UP सरकार का बड़ा फैसला
firozabad accident news
मंत्री बेबी रानी मौर्य की गाड़ी का एक्सीडेंट, टायर फटने के बाद DCM टकराई
NRLM
चमोली की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर,'हरियाली स्वायत्त सहकारिता समूह' दे रहा नई उड़ान