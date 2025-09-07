Noida News: कबाड़ से कमाल! बना दिये डायनासोर जैसे विशाल जंगली जीव, सीएम योगी करेंगे 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' का उद्घाटन
Noida News: कबाड़ से कमाल! बना दिये डायनासोर जैसे विशाल जंगली जीव, सीएम योगी करेंगे 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' का उद्घाटन

Noida Waste To Wonder Park: दिल्ली के मशहूर 'भारत दर्शन पार्क' की तर्ज पर नोएड के सेक्टर 94 में अनोखा 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' पार्क बनाया गया है. वेस्ट टू वंडर थीम पर बना ये नोएडा में इस तरह का पहला पार्क है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 07, 2025, 10:17 AM IST
Noida News: राजधानी दिल्ली के 'भारत दर्शन पार्क' और 'वेस्ट टू वंडर पार्क'  की तरह अब  नोएडा के सेक्टर 94 में वेस्ट मैटेरियल से बना एक पार्क बनकर तैयार हो गया है जो नोएडा में अपने प्रकार का पहला पार्क है. नोएडा अथॉरिटी ने इसे 'नोएडा जंगल ट्रेल पार्क' नाम दिया है. जानकारी के मुताबिक इस पार्क का उद्घाटन 25 सितंबर को किया जा रहा है. इसी दिन नोएडा में सीएम योगी का दौरा भी निर्धारित है.  

कितना बड़ा और क्या है खास
यह पार्क 18.3 एकड़ में नोएडा के सेक्टर 94 में यमुना किनारे नोएडा-दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर पर बनाया गया है. इस पार्क में वेस्ट मैटेरियल बने 800 पशु-पक्षियों की मूर्तियां होंगी. जिनमें 500 लोहे के कबाड़ से डायनासोर भी बनाए गए हैं. नोएड अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक इस अनोखे पार्क के निर्माण पर 15 करोड़ रुपये खर्च किये गए है और इसे 4 डी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है. 

नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने बताया, " वेस्ट से बना देश का यह पहला पार्क तैयार हो चुका है. इसके उद्घाटन के लिए सीएम योगी को आमंत्रित किया गया है. "

तीन जोन में बंटा पार्क, हर हिस्सा खास
इस पार्क को तीन जोन में बांटा गया है. पहला हिस्सा 4 एकड़ में है जिसमें एंट्री प्लाजा, 300 वाहनों के लिए पार्किंग, 1000 सीटों वाला एंफीथियेटर, फूट कोर्ट और एक प्रदर्शनी एरिया है. 

दूसरे जोन 8.8 एकड़ में फैला है. जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, रेगिस्तानों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमि सहित विविध आवासों का पुनर्निर्माण किया गया है. 

तीसरा जोन 5.5 एकड़ का है यह ओखला बर्ड सेंक्चुरी की तरफ है. इसमें कृत्रिम आइलैंड, समुद्र, जंगल और पोलर एरिया बनाया गया है

बच्चों के लिए विशेष इंतजाम
इस पार्क में बच्चों के लिए खेलने की विशेष जगह बनाई गई है. इसमें पिकनिक स्पॉट, आउटडोर सीटिंग एरिया के अलावा कई तरह की दुकानें और फूड कोर्ट होंगे. इस पार्क में दो एंट्री प्वाइंट हैं. एक दलित प्रेरणा स्थल और दूसरा सेक्टर 94 के मेट्रो स्टेशन के  पास है. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

 

